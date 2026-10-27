Verí caducat (Acords)

Avui m'han partit en dos

Acords Acords
Crim
crim blau sang vermell cel
crim blau sang vermell cel
MIm SIm DO SOL x2

Avui m'han partit en MImdos
SImi he tornat camiDOnant descalç per SOLbrases.
He sentit doMImlor,
SImuna cremor que em perseDOgueix pels llocs més freds de SOLcasa.

I LAmno se'm passa.
M'enfonso des de SOLdins i vull criREdar,
i LAmles llàgrimes caient em fan sentir com el nen
a qui SOLmentiREes.

Avui només veig fosMImcor. SImLa llum
es filtra pels foDOrats de la perSOLsiana.
Que s'apagui el món i t'evaMImporis SImdel meu
cap com un toll DOd'aigua esSOLtancada.

Per LAmno trobar-te
entre lletres i aSOLcords que mai escriuRE
i LAml'olor dels teus cabells en el llit ple de moments
on fèSOLiem viREda.

I em fa mal el MImpit, taREtuat
amb veDOrí caduSOLcat.
Em fa por arrancar-MImme esREpines
i que no DOtornin a enSOLtrar.
El meu pit, MImtaREtuat
amb veDOrí caduSOLcat…
Em fa por que ja MImno hi REsiguis,
em fa DOpor REdesperMImtar.

MIm SIm DO SOL x2

Ànsia i MImpor de la SIm
quan passo a DOprop de la paSOLrada,
l'autobús cabró, aquell que MImet feia marxar d'hoSImra
i mai es DOretrasSOLsava.

Hi LAmpugen altres,
el conductor arSOLrenca indifeRErent,
i LAmm'emprenyo amb mi mateix per què et vull veure igualment,
i em fot SOLla viREda.

I em fa mal el MImpit, taREtuat
amb veDOrí caduSOLcat.
Em fa por arrancar-MImme esREpines
i que no DOtornin a enSOLtrar.
El meu pit, MImtaREtuat
amb veDOrí caduSOLcat…
Em fa por que ja MImno hi REsiguis,
em fa DOpor REdesperMImtar.

LA

I el sol tal dia fondrà aquest MImglaç.

MIm DO SOL x2
LAm DO SOL RE x2

I si esMImborro les feRErides
amb orDOtigues i SOLsal,
em fa por MImque arribi un REdia
en què no DOem tornis al SOLcap.
Si m'arranMImco les esREpines
de veDOrí caduSOLcat,
em fa MImpor que ja no hi REsiguis,
em fa DOpor REdesperSOLtar.

SOL DO→ RE x3

SOLNo DO→vull desREpertar.

SOL DO→ RE x3
DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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