Avui m'han partit en MImdos SImi he tornat camiDOnant descalç per SOLbrases. He sentit doMImlor, SImuna cremor que em perseDOgueix pels llocs més freds de SOLcasa.
I LAmno se'm passa. M'enfonso des de SOLdins i vull criREdar, i LAmles llàgrimes caient em fan sentir com el nen a qui SOLmentiREes.
Avui només veig fosMImcor. SImLa llum es filtra pels foDOrats de la perSOLsiana. Que s'apagui el món i t'evaMImporis SImdel meu cap com un toll DOd'aigua esSOLtancada.
Per LAmno trobar-te entre lletres i aSOLcords que mai escriuREré i LAml'olor dels teus cabells en el llit ple de moments on fèSOLiem viREda.
I em fa mal el MImpit, taREtuat amb veDOrí caduSOLcat. Em fa por arrancar-MImme esREpines i que no DOtornin a enSOLtrar. El meu pit, MImtaREtuat amb veDOrí caduSOLcat… Em fa por que ja MImno hi REsiguis, em fa DOpor REdesperMImtar.
MImSImDOSOL x2
Ànsia i MImpor de la SImmà quan passo a DOprop de la paSOLrada, l'autobús cabró, aquell que MImet feia marxar d'hoSImra i mai es DOretrasSOLsava.
Hi LAmpugen altres, el conductor arSOLrenca indifeRErent, i LAmm'emprenyo amb mi mateix per què et vull veure igualment, i em fot SOLla viREda.
I em fa mal el MImpit, taREtuat amb veDOrí caduSOLcat. Em fa por arrancar-MImme esREpines i que no DOtornin a enSOLtrar. El meu pit, MImtaREtuat amb veDOrí caduSOLcat… Em fa por que ja MImno hi REsiguis, em fa DOpor REdesperMImtar.
LA
I el sol tal dia fondrà aquest MImglaç.
MImDOSOL x2 LAmDOSOLRE x2
I si esMImborro les feRErides amb orDOtigues i SOLsal, em fa por MImque arribi un REdia en què no DOem tornis al SOLcap. Si m'arranMImco les esREpines de veDOrí caduSOLcat, em fa MImpor que ja no hi REsiguis, em fa DOpor REdesperSOLtar.