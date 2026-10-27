MImS’ha apagat el flamisell, SImperò la flama encara crema. DOVeuen miratges a la pell, SOLveiem ciutats plenes de pena. MImPol·linitzem les flores d’hivern SImsi ja ho estan les de primavera. DOFan falta més camins al cel SOLi menys trons a la vorera.
MImI per pintar aquest món a la nostra manera, SIcanviarem el blanc i el negre per pinzells i aquarel·la. DOVermell, vermell, vermell, Sexenni despega. SOLVermell, vermell, vermell, SI7Sexenni despega.
MImSI7DOSOLSI
MImFum, fum, fum i el sol va marxant. SII sona bum, bum, bum, bum, bang, bang, bang. DOI cash, cash, cash! Ja ha arribat l’oncle Sam. FAI tac, tac, tac! Tots fugiríem d’un vermell esgarri’. MImTown, town, town! Aquí som pocs i el Segrià és molt gran. SII glub, glub, glub! Vermella és tota la nostra sang. DOVermell, vermell, vermell, batega sense parar. SOLVermell, vermell, vermell, SIbatega sense parar.
I per pinMImtar aquest món a la nostra manera, SI7canviarem el blanc i el negre per SIpinzells i aquarel·la. DOVermell, vermell, vermell, Sexenni despega. SOLVermell, vermell, vermell, SISexenni despega.
MImTravessarem aquest infern i buscarem una drecera, SI7amagarem el verd del foc i el pintaSIrem si ja no crema. DOVan pintar el barri de groc, fugint de la misèria. SOLCanviarem els prínceps blaus i en SIpintarem uns de magenta.
MImI per pintar aquest món, per pintar aquest món, SI7per pintar aquest món a la nostra manera. DOVermell, vermell, vermell, Sexenni despega. SOLVermell, vermell, vermell, SISexenni despega.
MImI per pintar aquest món a la nostra manera, SI7canviarem el blanc i el negre per SIpinzells i aquarel·la. DOVermell, vermell, vermell, Sexenni despega. SOLVermell, vermell, vermell, SISexenni despega.