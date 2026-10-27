Vermell (Acords)

S’ha apagat el flamisell

Acords Acords
Sexenni
sexenni retrats
sexenni retrats
MIm SIm DO SOL

MImS’ha apagat el flamisell,
SImperò la flama encara crema.
DOVeuen miratges a la pell,
SOLveiem ciutats plenes de pena.
MImPol·linitzem les flores d’hivern
SImsi ja ho estan les de primavera.
DOFan falta més camins al cel
SOLi menys trons a la vorera.

MImI per pintar aquest món a la nostra manera,
SIcanviarem el blanc i el negre per pinzells i aquarel·la.
DOVermell, vermell, vermell, Sexenni despega.
SOLVermell, vermell, vermell, SI7Sexenni despega.

MIm SI7 DO SOL SI

MImFum, fum, fum i el sol va marxant.
SII sona bum, bum, bum, bum, bang, bang, bang.
DOI cash, cash, cash! Ja ha arribat l’oncle Sam.
FAI tac, tac, tac! Tots fugiríem d’un vermell esgarri’.
MImTown, town, town! Aquí som pocs i el Segrià és molt gran.
SII glub, glub, glub! Vermella és tota la nostra sang.
DOVermell, vermell, vermell, batega sense parar.
SOLVermell, vermell, vermell, SIbatega sense parar.

I per pinMImtar aquest món a la nostra manera,
SI7canviarem el blanc i el negre per SIpinzells i aquarel·la.
DOVermell, vermell, vermell, Sexenni despega.
SOLVermell, vermell, vermell, SISexenni despega.

MIm SI7 DO
SOLVermell, vermell, vermell, SISexenni despega.

MIm SI7 DO SOL SI

MImTravessarem aquest infern i buscarem una drecera,
SI7amagarem el verd del foc i el pintaSIrem si ja no crema.
DOVan pintar el barri de groc, fugint de la misèria.
SOLCanviarem els prínceps blaus i en SIpintarem uns de magenta.

MImI per pintar aquest món, per pintar aquest món,
SI7per pintar aquest món a la nostra manera.
DOVermell, vermell, vermell, Sexenni despega.
SOLVermell, vermell, vermell, SISexenni despega.

MImI per pintar aquest món a la nostra manera,
SI7canviarem el blanc i el negre per SIpinzells i aquarel·la.
DOVermell, vermell, vermell, Sexenni despega.
SOLVermell, vermell, vermell, SISexenni despega.

MImI per pintar aquest món.
SI7 DO

SOL(Vermell, vermell, vermell, SISexenni despega.)
MIm(A la nostra manera.) SI7
DOVermell, vermell, vermell, Sexenni despega.
SOLVermell, vermell, vermell, Sexenni despega.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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