Very verinosa (Acords)

Diu que vol cerimònia, després fa lo contrari

Acords Acords
Maria Jaume
maria jaume nostalgia airlines souvenir
maria jaume nostalgia airlines souvenir
Diu que vol ceriRE♭maj9mònia, després fa lo contrari.
No és necesLA♭maj9sari, amor, no és necessari, no.
Jo no vull ser una RE♭maj9pick-me. Te compres un mapa
i te vas ubiLA♭maj9cant, mi amor, te vas ubicant.

RE♭maj9Tu me poses very verinosa, tu me poses tremo, tremolosa,
LA♭maj9tu me poses com ningú me posa. Eh-eh!
LA♭maj9Vine i digue-m'ho a sa cara, pega'm una mossegada.
Ja fa temps que estic canLA♭maj9sada, no me facis coses rares.
Vine i digue-m'ho a sa RE♭maj9cara, pega'm una mossegada.
Ja fa temps que estic canLA♭maj9sada. Oh-oh! (No me facis coses rares).

RE♭maj9Eh! Eh! Eh! M'ho diuen ses amigues i ses no tan amigues.
LA♭maj9Eh! Eh! Eh! Un bitxo com aquest tu no el vols veure ni en pinRE♭maj9tura.
Quan el veig, tenc mal d'alRE♭maj9tura.
Quan te veig, el món s'aLA♭maj9tura, s'atura. Eh-eh!
Ja fa temps que estic canRE♭maj9sada, estar amb tu és una feinada
sense tu és una guarLA♭maj9rada, no sé com sortir-ne. Eh-eh!

Vine i digue-m'ho a sa RE♭maj9cara, pega'm una mossegada.
Ja fa temps que estic canLA♭maj9sada, no me facis coses rares.
Vine i digue-m'ho a sa RE♭maj9cara, pega'm una mossegada.
Ja fa temps que estic canLA♭maj9sada. Oh-oh! (No me facis coses rares).

RE♭maj9Tu me poses very verinosa, tu me poses tremo, tremolosa,
LA♭maj9tu me poses com ningú me posa. Eh-eh! Com ningú me posa.
RE♭maj9Tu me poses very verinosa, tu me poses tremo, tremolosa,
LA♭maj9Tu me poses com ningú me posa. Eh-eh!

RE♭maj9Vine i digue-m'ho a sa…

RE♭maj9Vine i digue-m'ho a sa…

RE♭maj9Vine i digue-m'ho a sa…

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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