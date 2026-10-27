Diu que vol ceri
RE♭maj9mònia, després fa lo contrari.
No és neces
LA♭maj9sari, amor, no és necessari, no.
Jo no vull ser una
RE♭maj9pick-me. Te compres un mapa
i te vas ubi
LA♭maj9cant, mi amor, te vas ubicant. RE♭maj9Tu me poses very verinosa, tu me poses tremo, tremolosa, LA♭maj9tu me poses com ningú me posa. Eh-eh! LA♭maj9Vine i digue-m'ho a sa cara, pega'm una mossegada.
Ja fa temps que estic can
LA♭maj9sada, no me facis coses rares.
Vine i digue-m'ho a sa
RE♭maj9cara, pega'm una mossegada.
Ja fa temps que estic can
LA♭maj9sada. Oh-oh! (No me facis coses rares). RE♭maj9Eh! Eh! Eh! M'ho diuen ses amigues i ses no tan amigues. LA♭maj9Eh! Eh! Eh! Un bitxo com aquest tu no el vols veure ni en pin RE♭maj9tura.
Quan el veig, tenc mal d'al
RE♭maj9tura.
Quan te veig, el món s'a
LA♭maj9tura, s'atura. Eh-eh!
Ja fa temps que estic can
RE♭maj9sada, estar amb tu és una feinada
sense tu és una guar
LA♭maj9rada, no sé com sortir-ne. Eh-eh!
Vine i digue-m'ho a sa
RE♭maj9cara, pega'm una mossegada.
Ja fa temps que estic can
LA♭maj9sada, no me facis coses rares.
Vine i digue-m'ho a sa
RE♭maj9cara, pega'm una mossegada.
Ja fa temps que estic can
LA♭maj9sada. Oh-oh! (No me facis coses rares). RE♭maj9Tu me poses very verinosa, tu me poses tremo, tremolosa, LA♭maj9tu me poses com ningú me posa. Eh-eh! Com ningú me posa. RE♭maj9Tu me poses very verinosa, tu me poses tremo, tremolosa, LA♭maj9Tu me poses com ningú me posa. Eh-eh! RE♭maj9Vine i digue-m'ho a sa… RE♭maj9Vine i digue-m'ho a sa… RE♭maj9Vine i digue-m'ho a sa…
No és neces
Jo no vull ser una
i te vas ubi
Ja fa temps que estic can
Vine i digue-m'ho a sa
Ja fa temps que estic can
Quan el veig, tenc mal d'al
Quan te veig, el món s'a
Ja fa temps que estic can
sense tu és una guar
Vine i digue-m'ho a sa
Ja fa temps que estic can
Vine i digue-m'ho a sa
Ja fa temps que estic can