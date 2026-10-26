Vespre (Acords)

Cap al vespre és quan estàs com a cansat

Acords Acords
Els Pets
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els pets els pets
Intro: DO SOL LAm FA SOL DO LAm FA SOL

DOCap al vespre és SOLquan estàs com a canLAmsat
i no saps el que FAfer, i et quedes fiSOLxat,
i et trobes molt DOsol, i el soroll s'esLAmvaeix
i mires al carFArer i no hi ha gaire SOLgent.

DOI canvien els SOLsons i tot sembla més LAmmort
i vols cridar ben FAfort que n'estàs fins als coSOLllons.
Cap al vespre esDOtàs trist, i no saps on LAmanar,
i et prepares FAun whisky, i no te'l pots acaSOLbar.

DOI t'encens un cigarSOLro sense ganes de fuLAmma'l
i l'apagues aviFAat i et tornes a aixeSOLcar.
I de sobte tens DOpor de sentir-te LAmtan buit,
i te'n vas cap al FApub i no hi trobes ninSOLgú.

DOI surts fora el carSOLrer i comences a córLAmrer
i el vent et va asseFAcant el que sembla una llàgriSOLma.
I t'atures canDOsat amb el nas ple LAmde mocs
i t'empatxes de nit FAi respires ben fort, fort... foSOLort!

DO SOL LAm FA SOL DO LAm FA SOL

DOCap al vespre és SOLquan estàs com a canLAmsat
i no saps el que FAfer, i et quedes fiSOLxat,
i et trobes molt DOsol, i el soroll s'esLAmvaeix
i mires al carFArer i no hi ha gaire SOLgent.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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