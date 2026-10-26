Intro:
DO SOL LAm FA SOL DO LAm FA SOL DOCap al vespre és SOLquan estàs com a can LAmsat
i no saps el que
FAfer, i et quedes fi SOLxat,
i et trobes molt
DOsol, i el soroll s'es LAmvaeix
i mires al car
FArer i no hi ha gaire SOLgent. DOI canvien els SOLsons i tot sembla més LAmmort
i vols cridar ben
FAfort que n'estàs fins als co SOLllons.
Cap al vespre es
DOtàs trist, i no saps on LAmanar,
i et prepares
FAun whisky, i no te'l pots aca SOLbar. DOI t'encens un cigar SOLro sense ganes de fu LAmma'l
i l'apagues avi
FAat i et tornes a aixe SOLcar.
I de sobte tens
DOpor de sentir-te LAmtan buit,
i te'n vas cap al
FApub i no hi trobes nin SOLgú. DOI surts fora el car SOLrer i comences a cór LAmrer
i el vent et va asse
FAcant el que sembla una llàgri SOLma.
I t'atures can
DOsat amb el nas ple LAmde mocs
i t'empatxes de nit
FAi respires ben fort, fort... fo SOLort! DO SOL LAm FA SOL DO LAm FA SOL DOCap al vespre és SOLquan estàs com a can LAmsat
i no saps el que
FAfer, i et quedes fi SOLxat,
i et trobes molt
DOsol, i el soroll s'es LAmvaeix
i mires al car
FArer i no hi ha gaire SOLgent.
i no saps el que
i et trobes molt
i mires al car
i vols cridar ben
Cap al vespre es
i et prepares
i l'apagues avi
I de sobte tens
i te'n vas cap al
i el vent et va asse
I t'atures can
i t'empatxes de nit
i no saps el que
i et trobes molt
i mires al car