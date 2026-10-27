Vespre (Acords)

Cap al vespre és quan

Acords Acords
Pantaleó
RE LA SIm SOL LA RE SIm SOL LA

RECap al vespre és LAquan
estàs com a canSImsat
i no saps el que SOLfer,
i et quedes fiLAxat,
i et trobes molt REsol,
i el soroll s'esSImvaeix
i mires al carSOLrer
i no hi ha gaire LAgent.

REI canvien els sons i tot sembla més LAmort
i vols cridar ben fort que n'estàs fins als coSImllons.
Cap al vespre estàs trist, i no saps on aSOLnar,
i et prepares un whisky, i no te'l pots acaLAbar.

REI t'encens un cigarro sense ganes de fuLAma'l
i l'apagues aviat i et tornes a aixeSImcar.
I de sobte tens por de sentir-te tan SOLbuit,
i te'n vas cap al pub i no hi trobes ninLAgú.

REI surts fora al carrer i comences a córLArer
i el vent et va assecant el que sembla una llàgriSImma.
I t'atures cansat amb el nas ple de SOLmocs
i t'empatxes de nit i respires ben fort, fort... foLAort!

RE LA SOL RE→ LA
RE

Cap al vespre és LAquan
estàs com a canSImsat
i no saps el que SOLfer,
i et quedes fiLAxat,
i et trobes molt REsol,
i el soroll s'esSImvaeix
i mires al carSOLrer
i no hi ha gaire LAgent.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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