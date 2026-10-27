estàs com a can
i no saps el que
i et quedes fi
i et trobes molt
i el soroll s'es
i mires al car
i no hi ha gaire
i vols cridar ben fort que n'estàs fins als co
Cap al vespre estàs trist, i no saps on a
i et prepares un whisky, i no te'l pots aca
i l'apagues aviat i et tornes a aixe
I de sobte tens por de sentir-te tan
i te'n vas cap al pub i no hi trobes nin
i el vent et va assecant el que sembla una llàgri
I t'atures cansat amb el nas ple de
i t'empatxes de nit i respires ben fort, fort... fo
Cap al vespre és
estàs com a can
i no saps el que
i et quedes fi
i et trobes molt
i el soroll s'es
i mires al car
i no hi ha gaire