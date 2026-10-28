DOVespres de bohèmia i d'il·luMImsió,
ja no atrapo la raFAó
de com et vas poder obliDOdar d'allò.
Busco, però no hi trobo explicaMImció,
només la desil·lusiFAó
de tots aquells petons tan DOfalsos.
MIm LAm
LAmJo ja no sé com oblidar-SOL7te,
LAmcom fer-te fora amb tant que SOL7sento.
Des que vas deixar-FAme,
la vida ara pateixo. MI
LAmJo ja no vull ni recordar-SOL7te,
LAmja ni tan sols per un moSOL7ment,
però tinc la teva imatFAge
clavada al pensaMIment.
DOVespres de bohèmia i d'il·luMImsió,
ja no atrapo la raFAó
de com et vas poder obliDOdar d'allò.
Busco, però no hi trobo explicaMImció,
només la desil·lusiFAó
de tots aquells petons tan DOfalsos.
LAmJo vull viure distant a SOL7tu,
LAmde tot allò que era nosSOL7tre,
però l'aire encara em porFAta
aromes que m'ho recorMIden.
LAmJo ja no sé com oblidar-SOL7te,
LAmcom fer-te fora amb tant que SOL7sento.
Des que vas deixar-FAme,
la vida ara pateixo. MI
DOVespres de bohèmia i d'il·luMImsió,
ja no atrapo la raFAó
de com et vas poder obliDOdar d'allò.
Busco, però no hi trobo explicaMImció,
només la desil·lusiFAó
de tots aquells petons tan DOfalsos.
DOVespres de bohèmia i d'il·luMImsió,
ja no atrapo la raFAó
de com et vas poder obliDOdar d'allò.
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