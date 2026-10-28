Vespres de bohèmia (Acords)

Vespres de bohèmia i d'il·lusió

Acords Acords
Mama Dousha
mama dousha vespres de bohemia
mama dousha vespres de bohemia
DOVespres de bohèmia i d'il·luMImsió,
ja no atrapo la raFAó
de com et vas poder obliDOdar d'allò.

Busco, però no hi trobo explicaMImció,
només la desil·lusiFAó
de tots aquells petons tan DOfalsos.

MIm LAm

LAmJo ja no sé com oblidar-SOL7te,
LAmcom fer-te fora amb tant que SOL7sento.
Des que vas deixar-FAme,
la vida ara pateixo. MI

LAmJo ja no vull ni recordar-SOL7te,
LAmja ni tan sols per un moSOL7ment,
però tinc la teva imatFAge
clavada al pensaMIment.

DOVespres de bohèmia i d'il·luMImsió,
ja no atrapo la raFAó
de com et vas poder obliDOdar d'allò.

Busco, però no hi trobo explicaMImció,
només la desil·lusiFAó
de tots aquells petons tan DOfalsos.

LAmJo vull viure distant a SOL7tu,
LAmde tot allò que era nosSOL7tre,
però l'aire encara em porFAta
aromes que m'ho recorMIden.

LAmJo ja no sé com oblidar-SOL7te,
LAmcom fer-te fora amb tant que SOL7sento.
Des que vas deixar-FAme,
la vida ara pateixo. MI

DOVespres de bohèmia i d'il·luMImsió,
ja no atrapo la raFAó
de com et vas poder obliDOdar d'allò.

Busco, però no hi trobo explicaMImció,
només la desil·lusiFAó
de tots aquells petons tan DOfalsos.

DOVespres de bohèmia i d'il·luMImsió,
ja no atrapo la raFAó
de com et vas poder obliDOdar d'allò.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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