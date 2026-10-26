LAVespres de deREsemMImbre, deixant la tarREdor, MImles ombres es fan SOLllarLAgues, passejant pel REport. LATrencant les oREnaMImdesamb el peu desREcalç, MImconfonc el soSOLroll del cor LAamb el batec del RE→RE7mar.
SOLHi ha nits tan senREceSOLres, hi ha nits sense esREtels, SOLhi ha nits que la LAboiraMImno et deixa veure el REcel. SOLHi ha nits sense RElluSOLna, hi ha nits per l'aREmor, SOLhi ha nits que, si esLAperes MImmés, podràs veure el REsol.
LAVespres de deREsemMImbre, el terra és huREmit, MImavui tinc tot el SOLtemps del món, LAi ningú per comparREtir. LACançons a la RElluMImna,nenúfar esREtrany, MImveig Neptú miSOLrant el mar LAdarrere un faRE→RE7nal.
SOLHi ha nits soliREtàriSOLes, hi ha nits de conREcert, SOLnits d'hotel LAd'una nit, MImon mai passa el REtemps. SOLHi ha nits de tenREdresa, SOLhi ha nits per somiREar, SOLhi ha nits LAmolt més fosques, MImi altres pels aREmants.
LADe nit pots poREsar-teMImel món a les REmans. MImRespirar de SOLcop, molt a fons, LAi veure-ho tot més REclar. LAOh! Vespres de deREsemMImbre,nits que no s'aREcaben mai, MImnits que només volSOLdria LAestar el teu cosREtat.