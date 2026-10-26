Vespres de desembre (Acords)

Vespres de desembre, deixant la tardor

Acords Acords
Sau
sau amb la lluna a l esquena
sau amb la lluna a l esquena
LAVespres de deREsemMImbre, deixant la tarREdor,
MImles ombres es fan SOLllarLAgues, passejant pel REport.
LATrencant les oREnaMImdesamb el peu desREcalç,
MImconfonc el soSOLroll del cor LAamb el batec del RE→RE7mar.

SOLHi ha nits tan senREceSOLres, hi ha nits sense esREtels,
SOLhi ha nits que la LAboiraMImno et deixa veure el REcel.
SOLHi ha nits sense RElluSOLna, hi ha nits per l'aREmor,
SOLhi ha nits que, si esLAperes MImmés, podràs veure el REsol.

LAVespres de deREsemMImbre, el terra és huREmit,
MImavui tinc tot el SOLtemps del món, LAi ningú per comparREtir.
LACançons a la RElluMImna,nenúfar esREtrany,
MImveig Neptú miSOLrant el mar LAdarrere un faRE→RE7nal.

SOLHi ha nits soliREtàriSOLes, hi ha nits de conREcert,
SOLnits d'hotel LAd'una nit, MImon mai passa el REtemps.
SOLHi ha nits de tenREdresa, SOLhi ha nits per somiREar,
SOLhi ha nits LAmolt més fosques, MImi altres pels aREmants.

LADe nit pots poREsar-teMImel món a les REmans.
MImRespirar de SOLcop, molt a fons, LAi veure-ho tot més REclar.
LAOh! Vespres de deREsemMImbre,nits que no s'aREcaben mai,
MImnits que només volSOLdria LAestar el teu cosREtat.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi