Vestida de nit (Acords)

I amagar-me a la platja per sentir sons i tardes del passat

Acords Acords
Sílvia Pérez Cruz
Acords i lletra per a guitarra de 'Vestida de nit', de Sílvia Pérez Cruz
Acords i lletra per a guitarra de 'Vestida de nit', de Sílvia Pérez Cruz
Pinto les MImnotes d'una havaLAmnera.
Blava com REl'aigua d'un mar anSOLtic. SI7
Blanca d'esMImcuma, dolça com LAml'aire,
gris de gaMImvines, daurada d'iSI7matges,
vestida de MImnit.

Miro el paiLAmsatREge, cerco SOLparaules MIm
que omplin els SI7versos sense neMImguit. MI
Els pins m'aLAmbraSI7cen, sento com MImcallen.
El vent s'emLAmporta SI7tot l'hoMIritzó.

Si poSI7gués fer-me esMIcata,
i amagar-me a la SOL#mplatja,
per sentir sons i LAtardes del MIpasSI7sat,
d'aquest món d'enyoMIranSOL#ça, amor i DO#mcalma
perfuFA#mmat de SI7lluna, foc i MIrom.

SI7Si pogués enfiMIlar-me,
a l'onada més SOL#malta,
i guarnir de palLAmeres el reMIcord, SI7
escampant amb caMInyella SOL#totes les DO#mcales
i amb FA#mpetxines SI7fer-los un MIbressol.

Els vells em MImparlen plens de LAmtendresa.
D'hores visREcudes amb emoSOLció. SI7
Joves enMImcara, forts i vaLAmlents.
Prínceps de MImxarxa, herois de temSI7pesta.
Amics del bon MImtemps.

Els ulls inLAmventen REnoves hisSOLtòries. MIm
Vaixells que SI7tornen d'un lloc de MImsol.
Porten LAmtonades SI7enamoMImrades.
Dones i LAmpàtria, SI7veles i MIflors.

Si poSI7gués fer-me esMIcata,
i amagar-me a la SOL#mplatja,
per sentir sons i LAtardes del MIpasSI7sat,
d'aquest món d'enyoMIranSOL#ça, amor i DO#mcalma
perfuFA#mmat de SI7lluna, foc i MIrom.

Si poSI7gués enfiMIlar-me,
a l'onada més SOL#malta,
i guarnir de palLAmeres el reMIcord, SI7
escampant amb caMInyella SOL#totes les DO#mcales
i amb FA#mpetxines SI7fer-lis un MIbressol.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi