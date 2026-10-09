Pinto les
MImnotes d'una hava LAmnera.
Blava com
REl'aigua d'un mar an SOLtic. SI7
Blanca d'es
MImcuma, dolça com LAml'aire,
gris de ga
MImvines, daurada d'i SI7matges,
vestida de
MImnit.
Miro el pai
LAmsat REge, cerco SOLparaules MIm
que omplin els
SI7versos sense ne MImguit. MI
Els pins m'a
LAmbra SI7cen, sento com MImcallen.
El vent s'em
LAmporta SI7tot l'ho MIritzó.
Si po
SI7gués fer-me es MIcata,
i amagar-me a la
SOL#mplatja,
per sentir sons i
LAtardes del MIpas SI7sat,
d'aquest món d'enyo
MIran SOL#ça, amor i DO#mcalma
perfu
FA#mmat de SI7lluna, foc i MIrom. SI7Si pogués enfi MIlar-me,
a l'onada més
SOL#malta,
i guarnir de pal
LAmeres el re MIcord, SI7
escampant amb ca
MInyella SOL#totes les DO#mcales
i amb
FA#mpetxines SI7fer-los un MIbressol.
Els vells em
MImparlen plens de LAmtendresa.
D'hores vis
REcudes amb emo SOLció. SI7
Joves en
MImcara, forts i va LAmlents.
Prínceps de
MImxarxa, herois de tem SI7pesta.
Amics del bon
MImtemps.
Els ulls in
LAmventen REnoves his SOLtòries. MIm
Vaixells que
SI7tornen d'un lloc de MImsol.
Porten
LAmtonades SI7enamo MImrades.
Dones i
LAmpàtria, SI7veles i MIflors.
Si po
SI7gués fer-me es MIcata,
i amagar-me a la
SOL#mplatja,
per sentir sons i
LAtardes del MIpas SI7sat,
d'aquest món d'enyo
MIran SOL#ça, amor i DO#mcalma
perfu
FA#mmat de SI7lluna, foc i MIrom.
Si po
SI7gués enfi MIlar-me,
a l'onada més
SOL#malta,
i guarnir de pal
LAmeres el re MIcord, SI7
escampant amb ca
MInyella SOL#totes les DO#mcales
i amb
FA#mpetxines SI7fer-lis un MIbressol.
Blava com
Blanca d'es
gris de ga
vestida de
Miro el pai
que omplin els
Els pins m'a
El vent s'em
Si po
i amagar-me a la
per sentir sons i
d'aquest món d'enyo
perfu
a l'onada més
i guarnir de pal
escampant amb ca
i amb
Els vells em
D'hores vis
Joves en
Prínceps de
Amics del bon
Els ulls in
Vaixells que
Porten
Dones i
Si po
i amagar-me a la
per sentir sons i
d'aquest món d'enyo
perfu
Si po
a l'onada més
i guarnir de pal
escampant amb ca
i amb