(Per tocar-la en la tonalitat original, cal baixar mig to o afinar la guitarra en RE#.)



DO FA LAm SOL7 x2

FA SOL7 LAm SOL DO FA

SOL7 LAm7 SOL LAm7



DO Cada matí FA sembla una nit,

LAm sento que el temps passa i SOL7 tu no ets amb mi.

DO Cansat de jugar, FA tot sol amb la mà,

LAm malgastant vides que SOL7 tu no voldràs.

FA No em vas triar, te'n SOL7 vas voler anar,

em LAm→ vas deixar SOL→ sol amb la DO→ nit al cos FA tat

i ara somicant da SOL7 vant del mirall

m'has LAm7→ trencat el SOL→ cor i te'n LAm7 vas.

DO Cada matí FA sembla una nit,

LAm sento que el temps passa i SOL7 tu no ets amb mi.

DO Cansat de jugar, FA tot sol amb la mà,

LAm malgastant vides que SOL7 tu no voldràs.

FA No em vas triar, te'n SOL7 vas voler anar,

em LAm→ vas deixar SOL→ sol amb la DO→ nit al cos FA tat

i ara somicant da SOL7 vant del mirall

m'has LAm7→ trencat el SOL→ cor i te'n LAm7 vas.



DO Tenies els teus llavis FA morts

i LAm jo no hi podia fer SOL7 res.

DO Qui sap si jo et puc donar FA sort.

Tre LAm iem-nos de sobre aquest SOL7 fred.

FA Potser demà, SOL7 tot canviarà,

LAm→ desperta SOL→ ràs del teu DO→ somni dau FA rat.

FA Potser demà, SOL7 l'estel fugaç

et LAm7→ dirà què has de SOL→ fer amb el pas LAm7 sat.



DO No t'embrutis FA el ves LAm tit de SOL melmelada,

DO no t'embrutis FA el vestit, LAm nena SOL embruixada.

DO No t'embrutis FA el ves LAm tit de SOL melmelada,

DO no t'embrutis FA el vestit, LAm nena SOL embruixada.



DO FA LAm SOL7 x2

FA SOL7 LAm SOL DO FA

SOL7 LAm7



FA Potser demà, SOL7 l'estel fugaç

et LAm7→ dirà què has de SOL→ fer amb el pas LAm7 sat.



DO No t'embrutis FA el ves LAm tit de SOL melmelada,

DO no t'embrutis FA el vestit, LAm nena SOL embruixada.

DO No t'embrutis FA el ves LAm tit de SOL melmelada,

DO no t'embrutis FA el vestit, LAm nena SOL embruixada.