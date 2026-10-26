(Per tocar-la en la tonalitat original, cal baixar mig to o afinar la guitarra en RE#.)
DO FA LAm SOL7 x2 FA SOL7 LAm SOL DO FA SOL7 LAm7 SOL LAm7 DOCada matí FAsembla una nit, LAmsento que el temps passa i SOL7tu no ets amb mi. DOCansat de jugar, FAtot sol amb la mà, LAmmalgastant vides que SOL7tu no voldràs. FANo em vas triar, te'n SOL7vas voler anar,
em
LAm→vas deixar SOL→sol amb la DO→nit al cos FAtat
i ara somicant da
SOL7vant del mirall
m'has
LAm7→trencat el SOL→cor i te'n LAm7vas. DOCada matí FAsembla una nit, LAmsento que el temps passa i SOL7tu no ets amb mi. DOCansat de jugar, FAtot sol amb la mà, LAmmalgastant vides que SOL7tu no voldràs. FANo em vas triar, te'n SOL7vas voler anar,
em
LAm→vas deixar SOL→sol amb la DO→nit al cos FAtat
i ara somicant da
SOL7vant del mirall
m'has
LAm7→trencat el SOL→cor i te'n LAm7vas. DOTenies els teus llavis FAmorts
i
LAmjo no hi podia fer SOL7res. DOQui sap si jo et puc donar FAsort.
Tre
LAmiem-nos de sobre aquest SOL7fred. FAPotser demà, SOL7tot canviarà, LAm→desperta SOL→ràs del teu DO→somni dau FArat. FAPotser demà, SOL7l'estel fugaç
et
LAm7→dirà què has de SOL→fer amb el pas LAm7sat. DONo t'embrutis FAel ves LAmtit de SOLmelmelada, DOno t'embrutis FAel vestit, LAmnena SOLembruixada. DONo t'embrutis FAel ves LAmtit de SOLmelmelada, DOno t'embrutis FAel vestit, LAmnena SOLembruixada. DO FA LAm SOL7 x2 FA SOL7 LAm SOL DO FA SOL7 LAm7 FAPotser demà, SOL7l'estel fugaç
et
LAm7→dirà què has de SOL→fer amb el pas LAm7sat. DONo t'embrutis FAel ves LAmtit de SOLmelmelada, DOno t'embrutis FAel vestit, LAmnena SOLembruixada. DONo t'embrutis FAel ves LAmtit de SOLmelmelada, DOno t'embrutis FAel vestit, LAmnena SOLembruixada.
em
i ara somicant da
m'has
em
i ara somicant da
m'has
i
Tre
et
et