Vestit de melmelada (Acords)

Cada matí sembla una nit

Acords Acords
Gossos
gossos directament
gossos directament
(Per tocar-la en la tonalitat original, cal baixar mig to o afinar la guitarra en RE#.)

DO FA LAm SOL7 x2
FA SOL7 LAm SOL DO FA
SOL7 LAm7 SOL LAm7

DOCada matí FAsembla una nit,
LAmsento que el temps passa i SOL7tu no ets amb mi.
DOCansat de jugar, FAtot sol amb la mà,
LAmmalgastant vides que SOL7tu no voldràs.
FANo em vas triar, te'n SOL7vas voler anar,
em LAm→vas deixar SOL→sol amb la DO→nit al cosFAtat
i ara somicant daSOL7vant del mirall
m'has LAm7→trencat el SOL→cor i te'n LAm7vas.
DOCada matí FAsembla una nit,
LAmsento que el temps passa i SOL7tu no ets amb mi.
DOCansat de jugar, FAtot sol amb la mà,
LAmmalgastant vides que SOL7tu no voldràs.
FANo em vas triar, te'n SOL7vas voler anar,
em LAm→vas deixar SOL→sol amb la DO→nit al cosFAtat
i ara somicant daSOL7vant del mirall
m'has LAm7→trencat el SOL→cor i te'n LAm7vas.

DOTenies els teus llavis FAmorts
i LAmjo no hi podia fer SOL7res.
DOQui sap si jo et puc donar FAsort.
TreLAmiem-nos de sobre aquest SOL7fred.
FAPotser demà, SOL7tot canviarà,
LAm→despertaSOL→ràs del teu DO→somni dauFArat.
FAPotser demà, SOL7l'estel fugaç
et LAm7→dirà què has de SOL→fer amb el pasLAm7sat.

DONo t'embrutis FAel vesLAmtit de SOLmelmelada,
DOno t'embrutis FAel vestit, LAmnena SOLembruixada.
DONo t'embrutis FAel vesLAmtit de SOLmelmelada,
DOno t'embrutis FAel vestit, LAmnena SOLembruixada.

DO FA LAm SOL7 x2
FA SOL7 LAm SOL DO FA
SOL7 LAm7

FAPotser demà, SOL7l'estel fugaç
et LAm7→dirà què has de SOL→fer amb el pasLAm7sat.

DONo t'embrutis FAel vesLAmtit de SOLmelmelada,
DOno t'embrutis FAel vestit, LAmnena SOLembruixada.
DONo t'embrutis FAel vesLAmtit de SOLmelmelada,
DOno t'embrutis FAel vestit, LAmnena SOLembruixada.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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