SOL RE MIm SIm
DO SOL LA RE
SOL RE MIm SIm
DO SOL LAm RE7 SOL
Vianant, te'n reREcordes MImde l'herba del SImprat,
DOquan jo era font SOLfresca LAi sabia cantar? RE
SOLO de quan tu salREtaves MImper un corriol SIm
DOi jo t'empaitava SOLentre LApedres i gorgs, RE
SOLo de quan acolliREa el teu MImcos adolorit, SIm
DOo de quan et calSOLmava LAmla set RE7del camí? SOL
Vianant, no m'oREblidis
MImsi tens un desSImtí,
DOcamí vol dreceSOLra,
LAté pressa el caREmí…
SOLA baix a la plaREna
MImm'espera disSImsort,
DOla febre dels hoSOLmes,
LAml'oRE7blit i la SOLmort.
Vianant, que et deREtures
MIma veure passar SIm
DOla lenta agonia SOL
LAd'escumes i fang, RE
DOsi el fill et deREmana
MImla història d'un SImriu,
DOno oblidis la teSOLva
LAmsi encara et RE7sents viu. SOL
DO SOL RE7 SOL
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.