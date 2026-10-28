Vianants (Acords)

Vianants d'aquesta vida puta

Acords Acords
La Gossa Sorda
Saó - Acords i lletres de La gossa sorda per a guitarra i ukelele
Saó - Acords i lletres de La gossa sorda per a guitarra i ukelele
REmVianants d'aSI♭questa vida DOputa,
sense airbags lateREmrals
i SI♭sense full de DOruta.

REmEquidistants SI♭de tot i DOamb tot,
el trocet de pa més REmgran,
boSI♭rinot el que no el DOvulga.

REmVianants SI♭de paDOgament,
en peatges de ciREmment
d'uSI♭na autopista abDOsurda.

REmVolies voLAlar davant de la SI♭tele,
REmfer defuLAgir la soleSI♭dat.
FACom del SI♭cel a la DOterra,
FAhas caiSI♭gut al paDOrany.

REmHipoteSI♭cats per poder DOviure
a un racó on caure REmmorts.
ViSI♭ciats dins del seu DOcicle,
REmamb deSI♭sig de tot DOi més,
il·lusions de creixeREmment,
de SI♭presons de DOvidre.

REmVolies semLAblar un cos SI♭d'anunci,
REmfer defuLAgir la soleSI♭dat.
FACom del SI♭cel a la DOterra,
FAhas caiSI♭gut al paDOrany.

FARadial, despertador,
REmsemàfor, claxon, policia,
LAanuncis, espentes, crits,
SI♭Coca-Cola, cocaFAïna.
SI♭Coca-Cola, cocaFAïna.

REm LA SI♭ FA
REm LA
SI♭→ FA→ SI♭→ FA

FARadial, despertador,
REmsemàfor, claxon, policia,
LAanuncis, espentes, crits,
SI♭Coca-Cola, cocaFAïna.
SI♭Coca-Cola, cocaFAïna.
SI♭Coca-Cola, cocaFAïna.
SI♭Coca-Cola, cocaFAïna.

REm LA SI♭ FA
REm LA
SI♭→ FA→ SI♭→ FA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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