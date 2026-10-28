REmVianants d'aSI♭questa vida DOputa,
sense airbags lateREmrals
i SI♭sense full de DOruta.
REmEquidistants SI♭de tot i DOamb tot,
el trocet de pa més REmgran,
boSI♭rinot el que no el DOvulga.
REmVianants SI♭de paDOgament,
en peatges de ciREmment
d'uSI♭na autopista abDOsurda.
REmVolies voLAlar davant de la SI♭tele,
REmfer defuLAgir la soleSI♭dat.
FACom del SI♭cel a la DOterra,
FAhas caiSI♭gut al paDOrany.
REmHipoteSI♭cats per poder DOviure
a un racó on caure REmmorts.
ViSI♭ciats dins del seu DOcicle,
REmamb deSI♭sig de tot DOi més,
il·lusions de creixeREmment,
de SI♭presons de DOvidre.
REmVolies semLAblar un cos SI♭d'anunci,
REmfer defuLAgir la soleSI♭dat.
FACom del SI♭cel a la DOterra,
FAhas caiSI♭gut al paDOrany.
FARadial, despertador,
REmsemàfor, claxon, policia,
LAanuncis, espentes, crits,
SI♭Coca-Cola, cocaFAïna.
SI♭Coca-Cola, cocaFAïna.
REm LA SI♭ FA
REm LA
SI♭→ FA→ SI♭→ FA
FARadial, despertador,
REmsemàfor, claxon, policia,
LAanuncis, espentes, crits,
SI♭Coca-Cola, cocaFAïna.
SI♭Coca-Cola, cocaFAïna.
SI♭Coca-Cola, cocaFAïna.
SI♭Coca-Cola, cocaFAïna.
REm LA SI♭ FA
REm LA
SI♭→ FA→ SI♭→ FA
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.