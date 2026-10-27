MIm DO DO#m DO
Viatge al MImcentre de la guerra,
ja no MImhi ha treva,
la pau esMImtà trencada,
la veu deMImsafinada.
Algú m'espeMImra a la trinxera
DOde la meua esquela,
esquiMImve les bombes.
Dins MImdels teus ulls,
llengües MImde napalm,
artèriMImes de foc
devoren MImla selva.
El comanMImdament general
DOdel teu cos m'ordena
redoMImblar la defensa.
Tropes del vent MImataquen la casta,
besos de plom MImocupen l'escena.
Baixe a l'infern MImi no baixe la cara,
aquest és el meu viMImatge al centre de la guerra.
MImCom una riuaSOLda, com una temSIpesta,
una pedreMImgada. UooDOoh!
Cantar a cor oSOLbert, obrir les REvenes
i exhaDOlar la mort.
MImCom una riuaSOLda, com una temSIpesta,
una peMImdregaDOda.
Viatge al cenSOLtre de la REguerra,
no hi DOha treva.
Viatge al MImcentre de la guerra,
els peus MIma terra,
un ull a la lluMImna, els dits a la guitarra.
L'ull que MImem queda,
a la carena DOde la teua esquena,
recórMImrec les dunes.
Dalt del meu cap, MImnúvols de cendra,
a l'interiMImor, riuades de lava.
Sense pauMImsa, sense pressa,
porte del perMImdedor l'elegància.
Sense estenMImdards i sense bandera.
Sense generals MImi sense jerarquia,
la història MImdes de la claveguera.
Aquest és el meu viMImatge al centre de la guerra.
MImCom una riuaSOLda, com una temSIpesta,
una pedreMImgada. UooDOoh!
Cantar a cor oSOLbert, obrir les REvenes
i exhaDOlar la mort.
MImCom una riuaSOLda, com una temSIpesta,
una peMImdregaDOda.
Viatge al cenSOLtre de la REguerra,
no hi DOha treva.
MIm
MIm SOL SI MIm DO SOL RE DO
MImCom una riuaSOLda, com una temSIpesta,
una pedreMImgada. UooDOoh!
Cantar a cor oSOLbert, obrir les REvenes
i exhaDOlar la mort.
MImCom una riuaSOLda, com una temSIpesta,
una peMImdregaDOda.
Viatge al cenSOLtre de la REguerra,
no hi DOha treva.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.