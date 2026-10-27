DOSi tu la veus al FAmeu poble DOveí,
FAdigues-li "aMImdéu" tant per SOLtu com per DOmi.
Resa al cel que aFAviat pugui DOtornar
FAdel llarg viMImatge d'estiu SOLque temps fa ja DOque el faig.
LAmTornaMImré quan FAvingui la DOtardor, LAmtorREnaSOLré.
DODigues-MIho a la meva LAmnoia, que esREpera
SOLdels meus DOllavis mil petons,
SOLdels meus DOllavis mil petons.
Sovint un la veu a FAl'ombra d'un DOfruiter
FAesperant que MImjo torni pel SOLllarg camí DOdel nord.
Li diu la gent que FAse'n vagi DOd'allí,
FAque mai MImno tornaré, SOLque soc vianant DOpel món.
LAmTornaMImré quan FAvingui la DOtardor, LAmtorREnaSOLré.
DODigues-MIho a la meva LAmnoia, que esREpera
SOLdels meus DOllavis mil petons,
SOLdels meus DOllavis mil petons.
Si tu la veus al FAmeu poble DOveí,
FAdigues-li "aMImdéu" tant per SOLtu com per DOmi.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.