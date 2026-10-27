SOLSent que no encaixa prou, SOLsus4sembla un presoner, DOmprova d'aturar-se en un carrer. SOLSent veus que parlen SOLsus4en un llenguatge estrany, DOmtracten d'atrapar-la en un paSOLrany. És com si haDOgués nascut en REtemps equivocat, DOcom si estigués mirant REimatges del futur: un nou SImlloc, un nou LAmtemps, un nou esSOLpai, un nou SImlloc, un nou LAmtemps, un nou esMImpai.
SOLSent creus que bramen SOLsus4en un silenci ardent, DOmveu canons que encaren innocents. SOLAvui, terra cremada; SOLsus4ahir era tot verd, DOmon tothom corria lliureSOLment. DOSeu en un forat del temps REi prova d'enfilar DOcap a un altre punt del cel REper un miratge astral: un nou SImlloc, un nou LAmtemps, un nou esSOLpai, un nou SImlloc, un nou LAmtemps, un nou esMImpai. SOLSent creus que bramen SOLsus4en un silenci ardent, DOmveu canons que encaren innocents. SOLAvui, terra cremada; SOLsus4ahir era tot verd, DOmon tothom corria lliureSOLment. DOSeu en un forat del temps REi prova d'enfilar DOcap a un altre punt del cel REper un miratge astral: un nou SImlloc, un nou LAmtemps, un nou esSOLpai, un nou SImlloc, un nou LAmtemps, un nou esMImpai.
SOLQuan és a l'altra banda, SOLsus4encara encaixa menys: DOmla gent és massa rara i són tots verds. SOLTracten d'atrapar-la, SOLsus4volen apartar-la, DOmho troben perillós i difeSOLrent. DOMira enrere, ha de tornar, REestava equivocat. DOÉs més simple, és evident, REes tracta de trobar el seu SImlloc, el seu LAmtemps, el seu esSOLpai. El seu SImlloc, el seu LAmtemps, el seu esSOLpai. El seu SImlloc, el seu LAmtemps, el seu esSOLpai. El seu SImlloc, el seu LAmtemps, el seu esSOLpai.
SImLAmSOL x2
El seu SImlloc, el seu LAmtemps, el seu esSOLpai. El seu SImlloc, el seu LAmtemps, el seu esSOLpai. El teu SImlloc, el teu LAmtemps, el teu esSOLpai. El teu SImlloc, el teu LAmtemps, el teu esSOLpai.