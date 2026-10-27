Viatge estelar d’un adolescent (Acords)

Sent que no encaixa prou

Acords Acords
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SOLSent que no encaixa prou,
SOLsus4sembla un presoner,
DOmprova d'aturar-se en un carrer.
SOLSent veus que parlen
SOLsus4en un llenguatge estrany,
DOmtracten d'atrapar-la en un paSOLrany.
És com si haDOgués nascut
en REtemps equivocat,
DOcom si estigués mirant
REimatges del futur:
un nou SImlloc, un nou LAmtemps, un nou esSOLpai,
un nou SImlloc, un nou LAmtemps, un nou esMImpai.

SOLSent creus que bramen
SOLsus4en un silenci ardent,
DOmveu canons que encaren innocents.
SOLAvui, terra cremada;
SOLsus4ahir era tot verd,
DOmon tothom corria lliureSOLment.
DOSeu en un forat del temps
REi prova d'enfilar
DOcap a un altre punt del cel
REper un miratge astral:
un nou SImlloc, un nou LAmtemps, un nou esSOLpai,
un nou SImlloc, un nou LAmtemps, un nou esMImpai.
SOLSent creus que bramen
SOLsus4en un silenci ardent,
DOmveu canons que encaren innocents.
SOLAvui, terra cremada;
SOLsus4ahir era tot verd,
DOmon tothom corria lliureSOLment.
DOSeu en un forat del temps
REi prova d'enfilar
DOcap a un altre punt del cel
REper un miratge astral:
un nou SImlloc, un nou LAmtemps, un nou esSOLpai,
un nou SImlloc, un nou LAmtemps, un nou esMImpai.

SOLQuan és a l'altra banda,
SOLsus4encara encaixa menys:
DOmla gent és massa rara i són tots verds.
SOLTracten d'atrapar-la,
SOLsus4volen apartar-la,
DOmho troben perillós i difeSOLrent.
DOMira enrere, ha de tornar,
REestava equivocat.
DOÉs més simple, és evident,
REes tracta de trobar
el seu SImlloc, el seu LAmtemps, el seu esSOLpai.
El seu SImlloc, el seu LAmtemps, el seu esSOLpai.
El seu SImlloc, el seu LAmtemps, el seu esSOLpai.
El seu SImlloc, el seu LAmtemps, el seu esSOLpai.

SIm LAm SOL x2

El seu SImlloc, el seu LAmtemps, el seu esSOLpai.
El seu SImlloc, el seu LAmtemps, el seu esSOLpai.
El teu SImlloc, el teu LAmtemps, el teu esSOLpai.
El teu SImlloc, el teu LAmtemps, el teu esSOLpai.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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