Intro:
DO SOL DO SOL FA DO MIm7 LAm DOQue no hi hagi SOLpenes DOni dreceres ni pa SOLranys. FAQue no et faltin DObons amics, que MIm7tinguis la ment MImen LAmpau. DOQue trobis tendre SOLsa i DOamors a qui esti SOLmar, FAi aigües tran DOquil·les on tu MIm7puguis fon MImde LAmjar. SOL6Si la vida és injusta MImi algun cop et fa dub LAmtar, FAno et falti la DOforça mai per MIm7poder conti MImnu LAmar. SOL6Que el camí et sigui fàcil MImi no t'aturis LAmmai, FAla nit és un DOviatge llarg, però MIm7s'ha de poder arri MImbar. LAm DOQue no hi hagi SOLpenes DOni promeses ni en SOLganys, FAque ningú et DOdigui mai per MIm7on has de MImpas LAmsar. DOSi el vent et ve SOLen con DOtra quan els temps siguin SOLdurs, FAque sempre hi hagi DOuna mà on MIm7et puguis a MImga LAmfar. SOL6Quan les nits siguin fredes, MImque et puguis abri LAmgar; FAque no et faltin DOmai companys amb MIm7qui poder con MImver LAmsar. SOL6Quan el camí s'acabi MImo creguis haver arri LAmbat, FAsigui on si DOgui aquest lloc, jo MIm7t'estaré espe MImrant. LAm FALa nit és un DOviatge llarg, però MIm7jo t'estaré espe MImrant. LAm
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