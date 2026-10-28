Viatge llarg (Acords)

Que no hi hagi penes ni dreceres ni paranys

Acords Acords
Sau
sau amb la lluna a l esquena
sau amb la lluna a l esquena
Intro: DO SOL DO SOL FA DO MIm7 LAm

DOQue no hi hagi SOLpenes DOni dreceres ni paSOLranys.
FAQue no et faltin DObons amics, que MIm7tinguis la ment MImen LAmpau.
DOQue trobis tendreSOLsa i DOamors a qui estiSOLmar,
FAi aigües tranDOquil·les on tu MIm7puguis fonMImdeLAmjar.

SOL6Si la vida és injusta MImi algun cop et fa dubLAmtar,
FAno et falti la DOforça mai per MIm7poder contiMImnuLAmar.
SOL6Que el camí et sigui fàcil MImi no t'aturis LAmmai,
FAla nit és un DOviatge llarg, però MIm7s'ha de poder arriMImbar. LAm

DOQue no hi hagi SOLpenes DOni promeses ni enSOLganys,
FAque ningú et DOdigui mai per MIm7on has de MImpasLAmsar.
DOSi el vent et ve SOLen conDOtra quan els temps siguin SOLdurs,
FAque sempre hi hagi DOuna mà on MIm7et puguis aMImgaLAmfar.

SOL6Quan les nits siguin fredes, MImque et puguis abriLAmgar;
FAque no et faltin DOmai companys amb MIm7qui poder conMImverLAmsar.
SOL6Quan el camí s'acabi MImo creguis haver arriLAmbat,
FAsigui on siDOgui aquest lloc, jo MIm7t'estaré espeMImrant. LAm
FALa nit és un DOviatge llarg, però MIm7jo t'estaré espeMImrant. LAm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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