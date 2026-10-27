FA DO SOL LAm

FA DO SOL



FA Hi ha mil his DO tòries SOL en els teus LAm ulls,

FA van fent ca DO mins descone SOL guts.

FA Reunint me DO mòries SOL que t'han romput, LAm

FA vas disse DO nyant un nou fu SOL tur.

FA Plena d'eu DO fòria SOL te deixes dur LAm

FA pels somnis DO que no has vis SOL cut.

FA Agafa DO força, SOL partirem LAm junts,

FA fins on mos DO dugui aquest im SOL puls.



S'in FA certesa amb dues DO vides s'ha cre SOL uat.

Na FA vegant entre fe DO rides mos tro SOL bam.

Ar FA rencam amb valen DO tia un vi SOL atge sense fi, LAm

FA on tot tendrà un nou sen SOL tit.



I viat FA jarem SOL

per aquells DO somnis MI7 que un LAm dia SOL vam desfer, FA SOL

per ses DO històries MI7 que fan LAm que s'atu SOL ri es FA temps, SOL

per s'es DO perança MI7 fins que LAm tot se pu SOL gui fer, FA

SOL i ho farem DO bé.



FA SOL DO MI7 LAm

FA SOL DO MI7 LAm

FA SOL DO MI7 LAm

FA SOL DO



FA DO SOL LAm

FA DO SOL



FA Hi ha mil his DO tòries a SOL n'els teus LAm ulls,

FA es teu mo DO ment s’ha conver SOL tit en una llum.

FA Agafa DO força, SOL partirem LAm junts,

FA fins on mos DO dugui aquest im SOL puls.



I canta amb FA mi. DO Oooo SOL ooooh! LAm

FA Uooo DO oooh! SOL

FA Oooo DO oooo SOL oooh! LAm

FA Uooooh! SOL



I viat FA jarem SOL

per aquells DO somnis MI7 que un LAm dia SOL vam desfer, FA SOL

per ses DO històries MI7 que fan LAm que s'atu SOL ri es FA temps, SOL

per s'es DO perança MI7 fins que LAm tot se pu SOL gui fer, FA

SOL i ho farem DO bé.



FA SOL DO MI7 LAm

FA SOL DO MI7 LAm

FA SOL DO MI7 LAm

FA SOL DO



FA Narana LAm nananà (Hey!)

FA Narana LAm nananà na-nà

FA narana LAm nananà. Aa SOL aaaaaàh! SOL7

FA Narana LAm nananà (Hey!)

FA Narana LAm nananà na-nà

FA narana LAm nananà. Aa SOL aaaaaaaaa LA♭ aaaah!



I viat SOL♭ jarem LA♭

per aquells RE♭ somnis FA7 que un SI♭m dia LA♭ vam des SOL♭ fer, LA♭

per ses RE♭ històries FA7 que fan SI♭m que s'atu LA♭ ri es SOL♭ temps, LA♭

per s'es RE♭ perança FA7 fins que SI♭m tot se pu LA♭ gui SOL♭ fer,

LA♭ i ho farem RE♭ bé.



SOL♭ Uooo LA♭ ohhhh! RE♭→ FA7 Ohhhh! SI♭m LA♭

SOL♭ Uooo LA♭ ohhhh! RE♭→ FA7 Ohhhh! SI♭m LA♭

SOL♭ Uooo LA♭ ohhhh! RE♭→ FA7 Ohhhh! SI♭m LA♭

SOL♭ Uooo LA♭ ohhhh! RE♭ Ohhhh!