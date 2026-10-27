FAHi ha mil hisDOtòries SOLen els teus LAmulls, FAvan fent caDOmins desconeSOLguts. FAReunint meDOmòries SOLque t'han romput, LAm FAvas disseDOnyant un nou fuSOLtur. FAPlena d'euDOfòria SOLte deixes dur LAm FApels somnis DOque no has visSOLcut. FAAgafa DOforça, SOLpartirem LAmjunts, FAfins on mos DOdugui aquest imSOLpuls.
S'inFAcertesa amb dues DOvides s'ha creSOLuat. NaFAvegant entre feDOrides mos troSOLbam. ArFArencam amb valenDOtia un viSOLatge sense fi, LAm FAon tot tendrà un nou senSOLtit.
I viatFAjarem SOL per aquells DOsomnis MI7que un LAmdia SOLvam desfer, FASOL per ses DOhistòries MI7que fan LAmque s'atuSOLri es FAtemps, SOL per s'esDOperança MI7fins que LAmtot se puSOLgui fer, FA SOLi ho farem DObé.
FASOLDOMI7LAm FASOLDOMI7LAm FASOLDOMI7LAm FASOLDO
FADOSOLLAm FADOSOL
FAHi ha mil hisDOtòries a SOLn'els teus LAmulls, FAes teu moDOment s’ha converSOLtit en una llum. FAAgafa DOforça, SOLpartirem LAmjunts, FAfins on mos DOdugui aquest imSOLpuls.
I canta amb FAmi. DOOoooSOLooooh! LAm FAUoooDOoooh! SOL FAOoooDOooooSOLoooh! LAm FAUooooh! SOL
I viatFAjarem SOL per aquells DOsomnis MI7que un LAmdia SOLvam desfer, FASOL per ses DOhistòries MI7que fan LAmque s'atuSOLri es FAtemps, SOL per s'esDOperança MI7fins que LAmtot se puSOLgui fer, FA SOLi ho farem DObé.
I viatSOL♭jarem LA♭ per aquells RE♭somnis FA7que un SI♭mdia LA♭vam desSOL♭fer, LA♭ per ses RE♭històries FA7que fan SI♭mque s'atuLA♭ri es SOL♭temps, LA♭ per s'esRE♭perança FA7fins que SI♭mtot se puLA♭gui SOL♭fer, LA♭i ho farem RE♭bé.