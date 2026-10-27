Viatjarem (Acords)

Hi ha mil històries en els teus ulls

Acords Acords
Xanguito
xanguito milions d estrelles
xanguito milions d estrelles
FA DO SOL LAm
FA DO SOL

FAHi ha mil hisDOtòries SOLen els teus LAmulls,
FAvan fent caDOmins desconeSOLguts.
FAReunint meDOmòries SOLque t'han romput, LAm
FAvas disseDOnyant un nou fuSOLtur.
FAPlena d'euDOfòria SOLte deixes dur LAm
FApels somnis DOque no has visSOLcut.
FAAgafa DOforça, SOLpartirem LAmjunts,
FAfins on mos DOdugui aquest imSOLpuls.

S'inFAcertesa amb dues DOvides s'ha creSOLuat.
NaFAvegant entre feDOrides mos troSOLbam.
ArFArencam amb valenDOtia un viSOLatge sense fi, LAm
FAon tot tendrà un nou senSOLtit.

I viatFAjarem SOL
per aquells DOsomnis MI7que un LAmdia SOLvam desfer, FA SOL
per ses DOhistòries MI7que fan LAmque s'atuSOLri es FAtemps, SOL
per s'esDOperança MI7fins que LAmtot se puSOLgui fer, FA
SOLi ho farem DObé.

FA SOL DO MI7 LAm
FA SOL DO MI7 LAm
FA SOL DO MI7 LAm
FA SOL DO

FA DO SOL LAm
FA DO SOL

FAHi ha mil hisDOtòries a SOLn'els teus LAmulls,
FAes teu moDOment s’ha converSOLtit en una llum.
FAAgafa DOforça, SOLpartirem LAmjunts,
FAfins on mos DOdugui aquest imSOLpuls.

I canta amb FAmi. DOOoooSOLooooh! LAm
FAUoooDOoooh! SOL
FAOoooDOooooSOLoooh! LAm
FAUooooh! SOL

I viatFAjarem SOL
per aquells DOsomnis MI7que un LAmdia SOLvam desfer, FA SOL
per ses DOhistòries MI7que fan LAmque s'atuSOLri es FAtemps, SOL
per s'esDOperança MI7fins que LAmtot se puSOLgui fer, FA
SOLi ho farem DObé.

FA SOL DO MI7 LAm
FA SOL DO MI7 LAm
FA SOL DO MI7 LAm
FA SOL DO

FANarana LAmnananà (Hey!)
FANarana LAmnananà na-nà
FAnarana LAmnananà. AaSOLaaaaaàh! SOL7
FANarana LAmnananà (Hey!)
FANarana LAmnananà na-nà
FAnarana LAmnananà. AaSOLaaaaaaaaaLA♭aaaah!

I viatSOL♭jarem LA♭
per aquells RE♭somnis FA7que un SI♭mdia LA♭vam desSOL♭fer, LA♭
per ses RE♭històries FA7que fan SI♭mque s'atuLA♭ri es SOL♭temps, LA♭
per s'esRE♭perança FA7fins que SI♭mtot se puLA♭gui SOL♭fer,
LA♭i ho farem RE♭bé.

SOL♭UoooLA♭ohhhh! RE♭→FA7Ohhhh! SI♭m LA♭
SOL♭UoooLA♭ohhhh! RE♭→FA7Ohhhh! SI♭m LA♭
SOL♭UoooLA♭ohhhh! RE♭→FA7Ohhhh! SI♭m LA♭
SOL♭UoooLA♭ohhhh! RE♭Ohhhh!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi