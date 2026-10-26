LAmPotser em deixin les MImparaules REm7o potser em deixeu voMI7saltres LAmo només els anys em SOLposin DOa mercè d'alguna onada, FAa mercè d'alMIguna onada. DOMentre tot això m'arriSOLba, REm7que a la força ha d'arMIribar-me, LAmpotser tingui temps enSOLcara DOde robar-li a la vida FAi així omplir MIel meu bagatge. DOMentre tot això SOLm'arriba... REmvida, MIvida! LAm
Encara veig a MImvegades, REm7de vegades veig MI7encara LAmels meus ulls d'infant que SOLbusquen, DOmés enllà del glaç del vidre, FAun color a la traMImuntana. DOM'han dit les veus asSOLsenyades REm7que és inútil el canMIsar-me; LAmperò a mi un somni mai no SOLem cansa, DOi malgrat la meva barba, FAsoc infant en MIla mirada. DODe vegades veig SOLencara... REmvida, MIvida! LAm
Si em faig vell en les MImparaules, REm7si em faig vell en les paMI7raules, LAmper favor tanqueu la SOLporta DOi fugiu de l'enyorança FAd'una veu que ja MIs'apaga. DOQue a mi no m'ha de SOLfer pena, REm7que a mi no em farà cap MIpena, LAmi aniré de branca en SOLbranca DOper sentir allò que canten FAnous ocells MIdel meu paisatge. DOQue a mi no m'ha de fer SOLpena... REmés vida, MIvida! LAm
Si la mort ve a busMImcar-me, REm7si la mort ve a busMI7car-me, LAmté permís per entrar a SOLcasa, DOperò que sàpiga des d'ara FAque mai no podré MIestimar-la. DOI si amb ella he d'aSOLnar-me'n, REm7i si amb ella he d'anar-MIme'n, LAmtot allò que de mi queSOLdi, DOsiguin cucs o sigui cendra FAo un acord MIdel meu viatge, DOvull que tinguin aquest SOLsigne... REmvida, MIvida! LAm
Potser em deixin les MImparaules REm7o potser em deixeu voMI7saltres LAmo només els anys em SOLposin DOa mercè d'alguna onada, FAa mercè d'alMIguna onada. DOMentre tot això m'arriSOLba, REm7que a la força ha d'arMIribar-me, LAmpotser tingui temps enSOLcara DOde robar-li a la vida FAi així omplir MIel meu bagatge. DOMentre tot això SOLm'arriba... REmvida, MIvida! LAm