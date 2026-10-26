Vida (Acords)

Potser em deixin les paraules

Acords Acords
Lluís Llach
lluis llach somniem
lluis llach somniem
LAmPotser em deixin les MImparaules
REm7o potser em deixeu voMI7saltres
LAmo només els anys em SOLposin
DOa mercè d'alguna onada,
FAa mercè d'alMIguna onada.
DOMentre tot això m'arriSOLba,
REm7que a la força ha d'arMIribar-me,
LAmpotser tingui temps enSOLcara
DOde robar-li a la vida
FAi així omplir MIel meu bagatge.
DOMentre tot això SOLm'arriba... REmvida, MIvida! LAm

Encara veig a MImvegades,
REm7de vegades veig MI7encara
LAmels meus ulls d'infant que SOLbusquen,
DOmés enllà del glaç del vidre,
FAun color a la traMImuntana.
DOM'han dit les veus asSOLsenyades
REm7que és inútil el canMIsar-me;
LAmperò a mi un somni mai no SOLem cansa,
DOi malgrat la meva barba,
FAsoc infant en MIla mirada.
DODe vegades veig SOLencara... REmvida, MIvida! LAm

Si em faig vell en les MImparaules,
REm7si em faig vell en les paMI7raules,
LAmper favor tanqueu la SOLporta
DOi fugiu de l'enyorança
FAd'una veu que ja MIs'apaga.
DOQue a mi no m'ha de SOLfer pena,
REm7que a mi no em farà cap MIpena,
LAmi aniré de branca en SOLbranca
DOper sentir allò que canten
FAnous ocells MIdel meu paisatge.
DOQue a mi no m'ha de fer SOLpena... REmés vida, MIvida! LAm

Si la mort ve a busMImcar-me,
REm7si la mort ve a busMI7car-me,
LAmté permís per entrar a SOLcasa,
DOperò que sàpiga des d'ara
FAque mai no podré MIestimar-la.
DOI si amb ella he d'aSOLnar-me'n,
REm7i si amb ella he d'anar-MIme'n,
LAmtot allò que de mi queSOLdi,
DOsiguin cucs o sigui cendra
FAo un acord MIdel meu viatge,
DOvull que tinguin aquest SOLsigne... REmvida, MIvida! LAm

Potser em deixin les MImparaules
REm7o potser em deixeu voMI7saltres
LAmo només els anys em SOLposin
DOa mercè d'alguna onada,
FAa mercè d'alMIguna onada.
DOMentre tot això m'arriSOLba,
REm7que a la força ha d'arMIribar-me,
LAmpotser tingui temps enSOLcara
DOde robar-li a la vida
FAi així omplir MIel meu bagatge.
DOMentre tot això SOLm'arriba... REmvida, MIvida! LAm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi