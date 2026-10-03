La vida de l'astronauta (Acords)

Es bars de copes sempre van plens

Acords Acords
Antònia Font
DO#mI aquesta és sa vida de s'astroSInauta que sura entre espais orbitals.
DO#mSa tecnologia ha estat uSIna trampa, tenc es nervis destrossats.
DO#mPerdut entre formes que no conec, SIses plantes són negres, el cel és verd.
DO#mEs peixos caminen, volen es cans, SIquan passen me diuen "hola, què tal".

FA#m7 SI7

I amb FA#m7tal diversificació de SI7gent,
s'estraFA#m7tosfera té molt d'ambiSI7ent,
Es FA#m7bars de copes sempre van SI7plens
i FA#m7mai se buiden es bars de SI7gais.

DO#mMe'n vaig a un planeta desconeSIgut, m'assec a una platja amb sa nit damunt.
DO#mEstels, nebuloses, immensiSItat, tot sol dins s'arena, he clavat es guants.

FA#m7 SI7

I amb FA#m7tal diversificació de SI7gent,
s'estraFA#m7tosfera té molt d'ambiSI7ent
i es FA#m7ministeri de medi ambiSI7ent
demà FA#m7inaugura un bar d'ambiSI7ent.
I amb FA#m7tal diversificació de SI7gent,
s'estraFA#m7tosfera té molt d'ambiSI7ent
i es FA#m7bars de copes sempre van SI7plens
i FA#m7mai se buiden es bars de SI7gais.

DO#m SI DO#m SI DO#m SI DO#m SI
FA#m7 SI7 FA#m7 SI7 FA#m7 SI7 FA#m7 SI7
FA#m7 SI7 FA#m7 SI7 FA#m7 SI7 FA#m7 SI7
FA#m7 SI7 FA#m7 SI7 FA#m7 SI7 FA#m7 SI7 FA#m7

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi