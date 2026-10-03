DO#mI aquesta és sa vida de s'astroSInauta que sura entre espais orbitals. DO#mSa tecnologia ha estat uSIna trampa, tenc es nervis destrossats. DO#mPerdut entre formes que no conec, SIses plantes són negres, el cel és verd. DO#mEs peixos caminen, volen es cans, SIquan passen me diuen "hola, què tal".
FA#m7SI7
I amb FA#m7tal diversificació de SI7gent, s'estraFA#m7tosfera té molt d'ambiSI7ent, Es FA#m7bars de copes sempre van SI7plens i FA#m7mai se buiden es bars de SI7gais.
DO#mMe'n vaig a un planeta desconeSIgut, m'assec a una platja amb sa nit damunt. DO#mEstels, nebuloses, immensiSItat, tot sol dins s'arena, he clavat es guants.
FA#m7SI7
I amb FA#m7tal diversificació de SI7gent, s'estraFA#m7tosfera té molt d'ambiSI7ent i es FA#m7ministeri de medi ambiSI7ent demà FA#m7inaugura un bar d'ambiSI7ent. I amb FA#m7tal diversificació de SI7gent, s'estraFA#m7tosfera té molt d'ambiSI7ent i es FA#m7bars de copes sempre van SI7plens i FA#m7mai se buiden es bars de SI7gais.