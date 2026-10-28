MIm DO RE MIm
EsDOcolto REla conMImdemna
amb DOels ulls REembeMImnats;
la DOràbia REm'aliMImmenta.
Soc DOjo, REmés jo MImque mai.
Soc DOel diREbuix que MImesperes,
el DOvidre REenteMImlat.
Soc DOel soREroll que MImsents cap al matí
quan DOtornes REde MImballar.
I vinDOdré com REuna MImplaga!
ReDOnaixeREré com el MImsol,
faDOré el REcamí de MImla tomba al LAmbressol
i ensiSImnistraré a la MImsort.
DO RE MIm
No DOnecesREsito alMImmoina.
Visc DOcom REun escaraMImbat,
molt DOpoc per REsobreMImviure,
diDOfícil REd'esborMImrar.
He DOvist com REus acosMImtàveu,
tamDObé us he REvist MImmarxar.
Quan faig DOforça per REtreure el peu de dins MImdel fang,
l'alDOtre es REtorna a enfonMImsar.
Però DOvindré REcom MImuna plaga!
ReDOnaixeREré com el MImsol,
faDOré el REcamí de MImla tomba al LAmbressol
i ensiSImnistraré a la MImsort.
Però DOvindré REcom MImuna plaga!
ReDOnaixeREré com el MImsol,
faDOré el REcamí de MImla tomba al LAmbressol
i ensiSImnistraré a la MImsort.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.