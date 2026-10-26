Vine a la festa (Acords)

Ei! Vine a la festa; hi tindrem de tot

Acords Acords
Els Pets
els pets calla i balla
els pets calla i balla
Intro: DO LAm FA SOL→ SOL/RE#

DOALAmu...AFAu...Au...SOLVine a la festa!
DOALAmu...AFAu...Au...SOLVine a la festa!

DOEi! Vine a la festa; LAmhi tindrem de tot:
FAvinatxo del guarro, SOLcava del millor.

DOSerà una gran festa, no LAmem diguis que no,
FAno inventis excuses, SOLque ens coneixem prou.

OoDOooooooh! OoLAmooooooh! OooFAoooooh!
SOLVine a la festa!
OoDOooooooh! OoLAmooooooh! OooFAoooooh!
SOLVine a la festa!

DOLi pots dir al teu nòvio que LAmhas d'estudiar,
FAli pots dir a ta mare SOLque arribaràs tard.

DOSerà una gran festa LAmamb música guai:
FAMavin i Ramones, SOLni heavy ni jazz.

OoDOooooooh! OoLAmooooooh! OooFAoooooh!
SOLVine a la festa!
OoDOooooooh! OoLAmooooooh! OooFAoooooh!
SOLVine a la festa!

FAI quan la festa ja s'aDOcabiMIi tothom hagi de marLAmxar,
FAens dirà l'amo de la DOcasaFAque l'ajudem a neteSOLjar. No!

DO LAm FA SOL→ SOL/RE#

DOALAmu...AFAu...Au...SOLVine a la festa!
DOALAmu...AFAu...Au...SOLVine a la festa!

DOSegur que l'un o l'altre LAmes posarà brut;
FAsi és noia, plorarà; si SOLés noi, farà el ruc.

DOMentre tu i jo sols LAmal vàter tancats,
FAfarem el que els pares SOLdiuen que és pecat.

OoDOooooooh! OoLAmooooooh! OooFAoooooh!
SOLVine a la festa!
OoDOooooooh! OoLAmooooooh! OooFAoooooh!
SOLVine a la festa!

DO LAm FA SOL x2

DOOLAmoooooFAooh! OSOLoooooooh! Ooooooooh!
DOViLAmne FAa SOLla festa!
DOOLAmoooooFAooh! OSOLoooooooh! Ooooooooh!
DOViLAmne FAa SOLla festa!
DOOLAmoooooFAooh! OSOLoooooooh! Ooooooooh!
DOViLAmne FAa SOLla festa!
DOOLAmoooooFAooh! OSOLoooooooh! Ooooooooh!
DOViLAmne FAa SOLla festa!

DO LAm FA SOL→ SOL/RE# x2
DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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