Intro:
DO LAm FA SOL→ SOL/ RE# DOA LAmu...A FAu...Au... SOLVine a la festa! DOA LAmu...A FAu...Au... SOLVine a la festa! DOEi! Vine a la festa; LAmhi tindrem de tot: FAvinatxo del guarro, SOLcava del millor. DOSerà una gran festa, no LAmem diguis que no, FAno inventis excuses, SOLque ens coneixem prou.
Oo
DOooooooh! Oo LAmooooooh! Ooo FAoooooh! SOLVine a la festa!
Oo
DOooooooh! Oo LAmooooooh! Ooo FAoooooh! SOLVine a la festa! DOLi pots dir al teu nòvio que LAmhas d'estudiar, FAli pots dir a ta mare SOLque arribaràs tard. DOSerà una gran festa LAmamb música guai: FAMavin i Ramones, SOLni heavy ni jazz.
Oo
DOooooooh! Oo LAmooooooh! Ooo FAoooooh! SOLVine a la festa!
Oo
DOooooooh! Oo LAmooooooh! Ooo FAoooooh! SOLVine a la festa! FAI quan la festa ja s'a DOcabi MIi tothom hagi de mar LAmxar, FAens dirà l'amo de la DOcasa FAque l'ajudem a nete SOLjar. No! DO LAm FA SOL→ SOL/ RE# DOA LAmu...A FAu...Au... SOLVine a la festa! DOA LAmu...A FAu...Au... SOLVine a la festa! DOSegur que l'un o l'altre LAmes posarà brut; FAsi és noia, plorarà; si SOLés noi, farà el ruc. DOMentre tu i jo sols LAmal vàter tancats, FAfarem el que els pares SOLdiuen que és pecat.
Oo
DOooooooh! Oo LAmooooooh! Ooo FAoooooh! SOLVine a la festa!
Oo
DOooooooh! Oo LAmooooooh! Ooo FAoooooh! SOLVine a la festa! DO LAm FA SOL x2 DOO LAmooooo FAooh! O SOLoooooooh! Ooooooooh! DOVi LAmne FAa SOLla festa! DOO LAmooooo FAooh! O SOLoooooooh! Ooooooooh! DOVi LAmne FAa SOLla festa! DOO LAmooooo FAooh! O SOLoooooooh! Ooooooooh! DOVi LAmne FAa SOLla festa! DOO LAmooooo FAooh! O SOLoooooooh! Ooooooooh! DOVi LAmne FAa SOLla festa! DO LAm FA SOL→ SOL/ RE# x2 DO
Oo
Oo
Oo
Oo
Oo
Oo