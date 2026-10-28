Vine l'amor (Acords)

Aquesta nit m'ha visitat l'ocell del vent

Acords Acords
Esquirols
esquirols torna torna serrallonga
esquirols torna torna serrallonga
LAmAquesta nit REm9m'ha visitat LAl'ocell del vent
LAmi REm9m'ha LAraptat talment un lladre silent.
LAmSes ales LAm7negres m'han REm7alçat daSOL7munt del temps
DOon FAmaj7regna REm9el somLAni MI7viu i transparent.

LAmI he REm9vist LAfileres de voltors en processó
LAmi REm9l'esqueLAlet d'una masia a l'horitzó,
DOxiMIm7prer LAm7de peREm7dra, SOL7color verd, llum de neó,
DOterFAmaj7ra oRE9blidaLAda, MI7tomba sense nom.

DOViSOLne, REml'amor, LAmi fes-me companyia.
DONo SOLvull LAmque SOL7el somni dormi al meu costat,
DOque SOLens REmfaLAmrà esclaus de la més gran follia
REm9dia a LAdia, SOL#nit a nit, pas a pas.

LAmEl REm9bosc LAcruixia al pas d'un drac negre i lluent,
LAmal REm9seu LAdarrera el rastre estèril del foc
LAmi un LAm7esvaREm7lot SOL7de becs i plomes a l'excrement,
DOreFAmaj7mor i REm9petjada LAde MI7l'intel·ligent.

LAmI he REm9vist LAprofetes mig colgats en el ciment
LAmclaREm9mant al LAvent fins empassar-se la veu,
DOenMIm7mig LAm7l'estrèREm7pit SOL7dels voltors, eixordador,
DOterFAmaj7ra enRE9folliLAda MI7on morim tu i jo.

DOViSOLne, REml'amor, LAmi fes-me companyia.
DONo SOLvull LAmque SOL7el somni dormi al meu costat,
DOque SOLens REmfaLAmrà esclaus de la més gran follia
REm9dia a LAdia, SOL#nit a nit, pas a pas.

LAmVine, REm9l'amor, LAi omple de vida el meu recer.
LAmSoc REm9terra LAfèrtil, forta i tendre, pariré.
DOEl nosMIm7tre crit seLAm7rà el siREm7lenci de SOL7la llavor,
DOeiFAmaj7na esRE9molada, LA→MI7muscle en tensió.

DOViSOLne, REml'amor, LAmi fes-me companyia.
DONo SOLvull LAmque SOL7el somni dormi al meu costat,
DOque SOLens REmfaLAmrà esclaus de la més gran follia
REm9dia a LAdia, SOL#nit a nit, pas a pas.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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