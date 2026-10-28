LAm Aquesta nit REm9 m'ha visitat LA l'ocell del vent

LAm i REm9 m'ha LA raptat talment un lladre silent.

LAm Ses ales LAm7 negres m'han REm7 alçat da SOL7 munt del temps

DO on FAmaj7 regna REm9 el som LA ni MI7 viu i transparent.



LAm I he REm9 vist LA fileres de voltors en processó

LAm i REm9 l'esque LA let d'una masia a l'horitzó,

DO xi MIm7 prer LAm7 de pe REm7 dra, SOL7 color verd, llum de neó,

DO ter FAmaj7 ra o RE9 blida LA da, MI7 tomba sense nom.



DO Vi SOL ne, REm l'amor, LAm i fes-me companyia.

DO No SOL vull LAm que SOL7 el somni dormi al meu costat,

DO que SOL ens REm fa LAm rà esclaus de la més gran follia

REm9 dia a LA dia, SOL# nit a nit, pas a pas.



LAm El REm9 bosc LA cruixia al pas d'un drac negre i lluent,

LAm al REm9 seu LA darrera el rastre estèril del foc

LAm i un LAm7 esva REm7 lot SOL7 de becs i plomes a l'excrement,

DO re FAmaj7 mor i REm9 petjada LA de MI7 l'intel·ligent.



LAm I he REm9 vist LA profetes mig colgats en el ciment

LAm cla REm9 mant al LA vent fins empassar-se la veu,

DO en MIm7 mig LAm7 l'estrè REm7 pit SOL7 dels voltors, eixordador,

DO ter FAmaj7 ra en RE9 folli LA da MI7 on morim tu i jo.



DO Vi SOL ne, REm l'amor, LAm i fes-me companyia.

DO No SOL vull LAm que SOL7 el somni dormi al meu costat,

DO que SOL ens REm fa LAm rà esclaus de la més gran follia

REm9 dia a LA dia, SOL# nit a nit, pas a pas.



LAm Vine, REm9 l'amor, LA i omple de vida el meu recer.

LAm Soc REm9 terra LA fèrtil, forta i tendre, pariré.

DO El nos MIm7 tre crit se LAm7 rà el si REm7 lenci de SOL7 la llavor,

DO ei FAmaj7 na es RE9 molada, LA→ MI7 muscle en tensió.



DO Vi SOL ne, REm l'amor, LAm i fes-me companyia.

DO No SOL vull LAm que SOL7 el somni dormi al meu costat,

DO que SOL ens REm fa LAm rà esclaus de la més gran follia

REm9 dia a LA dia, SOL# nit a nit, pas a pas.