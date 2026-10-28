LAmAquesta nit REm9m'ha visitat LAl'ocell del vent LAmi REm9m'ha LAraptat talment un lladre silent. LAmSes ales LAm7negres m'han REm7alçat daSOL7munt del temps DOon FAmaj7regna REm9el somLAni MI7viu i transparent.
LAmI he REm9vist LAfileres de voltors en processó LAmi REm9l'esqueLAlet d'una masia a l'horitzó, DOxiMIm7prer LAm7de peREm7dra, SOL7color verd, llum de neó, DOterFAmaj7ra oRE9blidaLAda, MI7tomba sense nom.
DOViSOLne, REml'amor, LAmi fes-me companyia. DONo SOLvull LAmque SOL7el somni dormi al meu costat, DOque SOLens REmfaLAmrà esclaus de la més gran follia REm9dia a LAdia, SOL#nit a nit, pas a pas.
LAmEl REm9bosc LAcruixia al pas d'un drac negre i lluent, LAmal REm9seu LAdarrera el rastre estèril del foc LAmi un LAm7esvaREm7lot SOL7de becs i plomes a l'excrement, DOreFAmaj7mor i REm9petjada LAde MI7l'intel·ligent.
LAmI he REm9vist LAprofetes mig colgats en el ciment LAmclaREm9mant al LAvent fins empassar-se la veu, DOenMIm7mig LAm7l'estrèREm7pit SOL7dels voltors, eixordador, DOterFAmaj7ra enRE9folliLAda MI7on morim tu i jo.
DOViSOLne, REml'amor, LAmi fes-me companyia. DONo SOLvull LAmque SOL7el somni dormi al meu costat, DOque SOLens REmfaLAmrà esclaus de la més gran follia REm9dia a LAdia, SOL#nit a nit, pas a pas.
LAmVine, REm9l'amor, LAi omple de vida el meu recer. LAmSoc REm9terra LAfèrtil, forta i tendre, pariré. DOEl nosMIm7tre crit seLAm7rà el siREm7lenci de SOL7la llavor, DOeiFAmaj7na esRE9molada, LA→MI7muscle en tensió.
DOViSOLne, REml'amor, LAmi fes-me companyia. DONo SOLvull LAmque SOL7el somni dormi al meu costat, DOque SOLens REmfaLAmrà esclaus de la més gran follia REm9dia a LAdia, SOL#nit a nit, pas a pas.