SOL♭Vine'm a buscar, vine'm a buscar, RE♭vine'm a buscar, si us plau. SOL♭Vine'm a buscar, vine'm a buscar, RE♭vine'm a buscar, si us plau, que no em sé el caMI♭mmí... RE♭ Que no em sé el caMI♭mmí... RE♭
SOL♭Sota el Pont de Suert vaig RE♭veure't banyar al riu. SOL♭Reflectida a l'aigua RE♭la llum de l'estiu.
SOL♭Vam cantar cançons fins RE♭que es va fer de nit. SOL♭Vaig deixar les llums enRE♭ceses al jardí, que no em sé el caMI♭mmí... RE♭
SOL♭Vine'm a buscar, vine'm a buscar, RE♭vine'm a buscar, si us plau. SOL♭Vine'm a buscar, vine'm a buscar, RE♭vine'm a buscar, si us plau, que no em sé el caMI♭mmí... RE♭ Que no em sé el caMI♭mmí... RE♭
MI♭mMatinades RE♭grans amb SOL♭somnis tan petits. MI♭mNomés vull que el RE♭sol deSOL♭mà segueixi aquí.
LA♭mI això SI♭mque al matí sovint no em puc oRE♭brir. MI♭mNecesRE♭/FAsito que em desSOL♭pertis del teu LA♭mllit, que no em sé el SOL♭caLA♭mmí...
SOL♭Vine'm a buscar, vine'm a buscar, RE♭vine'm a buscar, si us plau. SOL♭Vine'm a buscar, vine'm a buscar, RE♭vine'm a buscar, si us plau, que no em sé el caMI♭mmí... RE♭ Que no em sé el caMI♭mmí... RE♭
MI♭mVaig veure en RE♭el desSOL♭tí.
LA♭mUn ball del caSOL♭/SI♭mí. LA♭mVaig veure en l'aSOL♭/SI♭hir.
LA♭mUn record d'aSOL♭/SI♭vui...
Una pila SOL♭d'anys al teu cosRE♭tat... Vine'm LA♭ma SOL♭→RE♭busSOL♭car!
RE♭Vine'm a buscar, si us plau. SOL♭Vine'm a buscar, vine'm a buscar, RE♭vine'm a buscar, si us plau, que no em sé el caMI♭mmí... RE♭ Que no em sé el caMI♭mmí... RE♭
RE♭Vine'm a buscar, si us plau. SOL♭Vine'm a buscar, vine'm a buscar, RE♭vine'm a buscar, si us plau, que no em sé el caMI♭mmí... RE♭ Que no em sé el caMI♭mmí... RE♭