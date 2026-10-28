Vine'm a buscar (Acords)

Vine'm a buscar, vine'm a buscar

Acords Acords
Alfred García
alfred garcia vine m a buscar
alfred garcia vine m a buscar
SOL♭Vine'm a buscar, vine'm a buscar,
RE♭vine'm a buscar, si us plau.
SOL♭Vine'm a buscar, vine'm a buscar,
RE♭vine'm a buscar, si us plau,
que no em sé el caMI♭mmí... RE♭
Que no em sé el caMI♭mmí... RE♭

SOL♭Sota el Pont de Suert
vaig RE♭veure't banyar al riu.
SOL♭Reflectida a l'aigua
RE♭la llum de l'estiu.

SOL♭Vam cantar cançons
fins RE♭que es va fer de nit.
SOL♭Vaig deixar les llums
enRE♭ceses al jardí,
que no em sé el caMI♭mmí... RE♭

SOL♭Vine'm a buscar, vine'm a buscar,
RE♭vine'm a buscar, si us plau.
SOL♭Vine'm a buscar, vine'm a buscar,
RE♭vine'm a buscar, si us plau,
que no em sé el caMI♭mmí... RE♭
Que no em sé el caMI♭mmí... RE♭

MI♭mMatinades RE♭grans
amb SOL♭somnis tan petits.
MI♭mNomés vull que el RE♭sol
deSOL♭mà segueixi aquí.

LA♭mI això SI♭mque al matí
sovint no em puc oRE♭brir.
MI♭mNecesRE♭/FAsito que em desSOL♭pertis del teu LA♭mllit,
que no em sé el SOL♭caLA♭mmí...

SOL♭Vine'm a buscar, vine'm a buscar,
RE♭vine'm a buscar, si us plau.
SOL♭Vine'm a buscar, vine'm a buscar,
RE♭vine'm a buscar, si us plau,
que no em sé el caMI♭mmí... RE♭
Que no em sé el caMI♭mmí... RE♭

MI♭mVaig veure en RE♭el desSOL♭tí.

LA♭mUn ball del caSOL♭/SI♭mí.
LA♭mVaig veure en l'aSOL♭/SI♭hir.

LA♭mUn record d'aSOL♭/SI♭vui...

Una pila SOL♭d'anys al teu cosRE♭tat...
Vine'm LA♭ma SOL♭→RE♭busSOL♭car!

RE♭Vine'm a buscar, si us plau.
SOL♭Vine'm a buscar, vine'm a buscar,
RE♭vine'm a buscar, si us plau,
que no em sé el caMI♭mmí... RE♭
Que no em sé el caMI♭mmí... RE♭

RE♭Vine'm a buscar, si us plau.
SOL♭Vine'm a buscar, vine'm a buscar,
RE♭vine'm a buscar, si us plau,
que no em sé el caMI♭mmí... RE♭
Que no em sé el caMI♭mmí... RE♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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