Vine nena (Acords)

Vine, nena, amb mi aquesta nit

Acords Acords
La Salseta del Poble Sec
la salseta del poble sec treballo la nit
la salseta del poble sec treballo la nit
MIVine, nena, amb mi aquesta nit.
Ta, mare la deixes que se'n vagi a SIdormir.
MII que bé que tu passaLAràs amb FA#mgent al teu cosSItat,
MIbevent, ballant un SIbon rock'n'LAroll!
MINo triguis gaire en triar el vestit,
sabates de cuiro, pantalons teSIxans.
MII que bé que tu passaLAràs amb FA#mgent al teu cosSItat,
MIbevent, ballant un bon SIrock'n'MIroll!

LANo t'oblidis, no prenguis mal neMIguit,
LAdarrere la boira, veuràs un món feSIliç. SI7

LANo tinguis pressa a trobar el caMImí,
LAles portes s'han obert, deixant passar la SInit. SI7
LAI que bé que tu passaràs amb gent al teu cosMItat,
LAbevent, ballant un bon rock'n'SIroll! SI7

LANo t'oblidis, no prenguis mal neMIguit,
LAdarrere la boira, veuràs un món feliç. YeSIah! SI7
LABevent, ballant un bon rock'n'MIroll.

DODissabte a la nit, tot és molt difeMIrent.
DOLa gent vol trempera i també un bon ambiSIent. YeSI7ah!
MIBevent, ballant un SIbon rock'n'MIroll.

DODissabte a la nit, tot és molt difeMIrent.
DOLa gent vol trempera i també un bon ambiSIent. YeSI7ah!

MIOh! Oh! Nena, tu ets tot per mi.
MIOh! Oh! Nena, jo et vull fer feliç.
MII que bé que tu passaLAràs amb FA#mgent al teu cosSItat,
MIbevent, ballant un SIbon rock'n'LAroll!
MIBevent, ballant un bon rock'n'roll.
MIBevent, ballant un bon rock'n'roll.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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