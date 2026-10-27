MIVine, nena, amb mi aquesta nit. Ta, mare la deixes que se'n vagi a SIdormir. MII que bé que tu passaLAràs amb FA#mgent al teu cosSItat, MIbevent, ballant un SIbon rock'n'LAroll! MINo triguis gaire en triar el vestit, sabates de cuiro, pantalons teSIxans. MII que bé que tu passaLAràs amb FA#mgent al teu cosSItat, MIbevent, ballant un bon SIrock'n'MIroll!
LANo t'oblidis, no prenguis mal neMIguit, LAdarrere la boira, veuràs un món feSIliç. SI7
LANo tinguis pressa a trobar el caMImí, LAles portes s'han obert, deixant passar la SInit. SI7 LAI que bé que tu passaràs amb gent al teu cosMItat, LAbevent, ballant un bon rock'n'SIroll! SI7
LANo t'oblidis, no prenguis mal neMIguit, LAdarrere la boira, veuràs un món feliç. YeSIah! SI7 LABevent, ballant un bon rock'n'MIroll.
DODissabte a la nit, tot és molt difeMIrent. DOLa gent vol trempera i també un bon ambiSIent. YeSI7ah! MIBevent, ballant un SIbon rock'n'MIroll.
DODissabte a la nit, tot és molt difeMIrent. DOLa gent vol trempera i també un bon ambiSIent. YeSI7ah!
MIOh! Oh! Nena, tu ets tot per mi. MIOh! Oh! Nena, jo et vull fer feliç. MII que bé que tu passaLAràs amb FA#mgent al teu cosSItat, MIbevent, ballant un SIbon rock'n'LAroll! MIBevent, ballant un bon rock'n'roll. MIBevent, ballant un bon rock'n'roll.