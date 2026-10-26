Vint-i-un botons (Acords)

Soc el fill d’un home senzill

Acords Acords
Blaumut
blaumut equilibri
blaumut equilibri
MI♭ MI♭sus4 MI♭ MI♭sus2

Soc el MI♭fill d’un home senLA♭zill
que dormia coMI♭loms amb MI♭sus2→la mà, SI♭
tituDOmlar d’un càrrec de pes
a casa de SI♭gent benestant,
capiLA♭tà del silenci quan SI♭toca,
la mesura perMI♭fecta i la puntualiLA♭tat,
escrivà de paraules senSI♭zilles
als mots encreMI♭uats.

Quarts de sis, ja som a la LA♭platja
i sembla que MI♭tot prepaMI♭sus2→rat. SI♭
Els seDOmnyors, el vestit vermell
i els núvols que SI♭venen de franc.
Un pinLA♭tor de silenci tranSI♭quil parla del bell
somMI♭riure que avui té la LA♭llum
i la Cèlia que espera paSI♭cient
com ho fa de LA♭costum.

Vint-i-un botons corMI♭dats
un diSI♭marts de primaLA♭vera,
a la riba d’ultraMI♭mar
on no SI♭paren les siDOmrenes.
BenvinLA♭guts al cel més MI♭alt
que han vist SI♭mai les nostres DOmcelles.
Canto LA♭peces d’un joMI♭glar,
que aquí on em veSI♭ieu, jo soc el seLA♭nyor
que aguanta el paSI♭raigua mentre baMI♭lleu.

Vaig pensant les coses que LA♭penso quan
no tinc res MI♭més per penMI♭sus2→sar. SI♭
Ella DOmriu i ell fa aquell posat
de “tio” seSI♭riós i elegant.
Gira el LA♭vent, el terra se’ns SI♭mou,
i la Cèlia que es MI♭prem el barret contra el LA♭cap,
com qui atura una idea que aSI♭vui
li ha donat per voLA♭lar.

Vint-i-un botons corMI♭dats
un diSI♭marts de primaLA♭vera,
a la riba d’ultraMI♭mar
on no SI♭paren les siDOmrenes.
BenvinLA♭guts al cel més MI♭alt
que han vist SI♭mai les nostres DOmcelles.
Canto LA♭peces d’un joMI♭glar,
que aquí on em veSI♭ieu, jo soc el seLA♭nyor
que aguanta el paSI♭raigua mentre baMI♭lleu.

LA♭ MI♭ SI♭ x2
DOm LA♭ MI♭ SI♭ x2
LA♭ SI♭ LA♭

Vint-i-un botons corMI♭dats
un diSI♭marts de primaLA♭vera,
a la riba d’ultraMI♭mar
on no SI♭paren les siDOmrenes.
BenvinLA♭guts al cel més MI♭alt
que han vist SI♭mai les nostres DOmcelles.
Canto LA♭peces d’un joMI♭glar,
que aquí on em veSI♭ieu, jo soc el seLA♭nyor
que aguanta el paSI♭raigua mentre baMI♭lleu.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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