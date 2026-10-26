Soc el MI♭fill d’un home senLA♭zill que dormia coMI♭loms amb MI♭sus2→la mà, SI♭ tituDOmlar d’un càrrec de pes a casa de SI♭gent benestant, capiLA♭tà del silenci quan SI♭toca, la mesura perMI♭fecta i la puntualiLA♭tat, escrivà de paraules senSI♭zilles als mots encreMI♭uats.
Quarts de sis, ja som a la LA♭platja i sembla que MI♭tot prepaMI♭sus2→rat. SI♭ Els seDOmnyors, el vestit vermell i els núvols que SI♭venen de franc. Un pinLA♭tor de silenci tranSI♭quil parla del bell somMI♭riure que avui té la LA♭llum i la Cèlia que espera paSI♭cient com ho fa de LA♭costum.
Vint-i-un botons corMI♭dats un diSI♭marts de primaLA♭vera, a la riba d’ultraMI♭mar on no SI♭paren les siDOmrenes. BenvinLA♭guts al cel més MI♭alt que han vist SI♭mai les nostres DOmcelles. Canto LA♭peces d’un joMI♭glar, que aquí on em veSI♭ieu, jo soc el seLA♭nyor que aguanta el paSI♭raigua mentre baMI♭lleu.
Vaig pensant les coses que LA♭penso quan no tinc res MI♭més per penMI♭sus2→sar. SI♭ Ella DOmriu i ell fa aquell posat de “tio” seSI♭riós i elegant. Gira el LA♭vent, el terra se’ns SI♭mou, i la Cèlia que es MI♭prem el barret contra el LA♭cap, com qui atura una idea que aSI♭vui li ha donat per voLA♭lar.
Vint-i-un botons corMI♭dats un diSI♭marts de primaLA♭vera, a la riba d’ultraMI♭mar on no SI♭paren les siDOmrenes. BenvinLA♭guts al cel més MI♭alt que han vist SI♭mai les nostres DOmcelles. Canto LA♭peces d’un joMI♭glar, que aquí on em veSI♭ieu, jo soc el seLA♭nyor que aguanta el paSI♭raigua mentre baMI♭lleu.
LA♭MI♭SI♭ x2 DOmLA♭MI♭SI♭ x2 LA♭SI♭LA♭
Vint-i-un botons corMI♭dats un diSI♭marts de primaLA♭vera, a la riba d’ultraMI♭mar on no SI♭paren les siDOmrenes. BenvinLA♭guts al cel més MI♭alt que han vist SI♭mai les nostres DOmcelles. Canto LA♭peces d’un joMI♭glar, que aquí on em veSI♭ieu, jo soc el seLA♭nyor que aguanta el paSI♭raigua mentre baMI♭lleu.