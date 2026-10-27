REmVint minuts d'espeSOLra, el meu tren ja arriba, DO per què tu no estàs aquí? LAm REmEl meu temps s'acaSOLba, necessito veuDOre't, necessito dir-te aLAmdéu.
REmVint minuts d'espeSOLra... És DOtard, però SOLsona cru. LAm
I acaroREmnar-te i abraçar-te per úlSOLtim cop, i miDOrar-te i fer-te un úlLAmtim petó, dir-te REmtot allò SOLque sento per DOtu.
REmL'estació està buiSOLda, només quedo jo espeDOrant fins l'últim insLAmtant. REmÚltima calada, SOLem toca partir, però DOdesitjo tan sols veure't aLAmquí.
I acaroREmnar-te i abraçar-te per SOLúltim cop, i miDOrar-te i fer-te un úlLAmtim petó, dir-REmte tot allò SOLque sento per DOtu. I acaroREmnar-te i abraçar-te per úlSOLtim cop, i miDOrar-te i fer-te un LAmúltim petó.
PerREmquè jo de tu SOLnomés tindré un DOreLAmcord, perREmquè jo de tu SOLnomés tindré un DOrecord.
REmVint minuts d'espeSOLra, el meu tren ja arriDOba, per què tu no estàs aquí? LAm REmEl meu temps s'acaSOLba, necessito veuDOre't, necessito dir-te aLAmdéu.
I acaroREmnar-te i abraçar-te per úlSOLtim cop, i miDOrar-te i fer-te un úlLAmtim petó, dir-REmte tot allò SOLque sento per DOtu. I acaroREmnar-te i abraçar-te per úlSOLtim cop, i miDOrar-te i fer-te un LAmúltim petó.
PerREmquè jo de tu SOLnomés tindré un DOreLAmcord, perREmquè jo de tu SOLnomés tindré un DOrecord.