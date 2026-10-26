Vinyes verdes vora el mar (Acords)

Vinyes verdes vora el mar

Acords Acords
Lluís Llach
lluis llach poetes
lluis llach poetes
REm7

Vinyes verdes vora el LAmar,
ara LA7que el vent no REmremuga,
us feu més verdes i DOencar
teniu DO7la fulla poFAruga,
vinyes verdes del cosDOter.
Sou més fines que la uREmserda.
Verd vora el blau maLAriner,
vinyes amb la fruita SI♭verda,
vinyes LAverdes del cosREmter.

Vinyes verdes, dolç LArepòs,
vora LA7la vela que REmpassa,
cap al mar vincleu el DOcos
sense DO7decantar-vos FAmassa,
vinyes verdes, soDOledat
del verd en l'hora caREmlenta,
raïm i cep reLAtallat
damunt la terra lluSI♭enta,
vinyes SOLmverdes, LAsoleREmdat.

Vinyes que dieu LAadéu
al llaLA7gut i a la gaREmvina
i al fi serrellet de DOneu
que ara DO7neix i que ara FAfina,
vinyes verdes del meu DOcor,
dins del cep s'adorm la REmtarda,
raïm negre, pàmpol LAd'or,
aigua, penyal i baSI♭sarda,
vinyes SOLmverdes LAdel meu REmcor. DO

FAVinyes verdes vora el DOmar,
verdes DO7a punta de, REmdia
verd suau de cap al LAtard,
feu-nos sempre compaSI♭nyia,
vinyes SOLmverdes LAvora el REmmar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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