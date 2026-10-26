Vinyes verdes vora el LAmar, ara LA7que el vent no REmremuga, us feu més verdes i DOencar teniu DO7la fulla poFAruga, vinyes verdes del cosDOter. Sou més fines que la uREmserda. Verd vora el blau maLAriner, vinyes amb la fruita SI♭verda, vinyes LAverdes del cosREmter.
Vinyes verdes, dolç LArepòs, vora LA7la vela que REmpassa, cap al mar vincleu el DOcos sense DO7decantar-vos FAmassa, vinyes verdes, soDOledat del verd en l'hora caREmlenta, raïm i cep reLAtallat damunt la terra lluSI♭enta, vinyes SOLmverdes, LAsoleREmdat.
Vinyes que dieu LAadéu al llaLA7gut i a la gaREmvina i al fi serrellet de DOneu que ara DO7neix i que ara FAfina, vinyes verdes del meu DOcor, dins del cep s'adorm la REmtarda, raïm negre, pàmpol LAd'or, aigua, penyal i baSI♭sarda, vinyes SOLmverdes LAdel meu REmcor. DO
FAVinyes verdes vora el DOmar, verdes DO7a punta de, REmdia verd suau de cap al LAtard, feu-nos sempre compaSI♭nyia, vinyes SOLmverdes LAvora el REmmar.