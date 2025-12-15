Virolai (Acords)

DORosa d’aFAbril, MoSOLrena de la DOserra,
de MontserMIrat esSOLtel:
DOil·lumiFAneu la REmcatalana FAterra,
guiSOLeu-nos cap al DOCel.
Guieu-nos FAcap SOLal DOcel.
Amb serra REmd’or els SOLangelets serDOraren
eixos tuSOLrons per REmfer-vos SOLun paDOlau.
Reina del SOLCel que els REmSeraSOLfins baixaren,
deu-nos aSOLbric dins REmvostre SOLmantell DOblau.
Alba naixent REmd’estrelles SOLcoroDOnada,
CiuSOLtat de Déu que REmsomnià SOLDaDOvid,
a vostres SOLpeus la REmlluna s’és SOLposada,
el sol sos SOLraigs vos REmdóna SOLper vesDOtit.
Dels cataREmlans semSOLpre sereu PrinDOcesa,
dels espanSOLyols REmEstrella SOLd’OriDOent,
sigueu pels SOLbons pilar REmde forSOLtalesa,
pels pecaSOLdors el REmport de SOLsalvaDOment.
Doneu conREmsol a SOLqui la pàtria enDOyora
sens veure SOLmai els REmcims de SOLMontserDOrat;
en terra i SOLmar REmoïu a SOLqui us implora,
torneu a SOLDéu els REmcors que SOLl’han deiDOxat.
Mística REmFont de SOLl’aigua de la DOvida,
rageu del SOLCel al REmcor de SOLmon paDOís;
dons i virSOLtuts deixeu-REmli per SOLflorida;
feu-ne, si SOLus plau, REmel vosSOLtre paDOradís.
Ditxosos REmulls, MaSOLria, els que DOus vegen!
ditxós el SOLcor que REms’obri a SOLvostra DOllum!
Roser del SOLCel, que els REmseraSOLfins voltegen,
a ma SOLoració REmdoneu SOLvostre perDOfum.
Cedre genREmtil, del SOLLíbano coDOrona,
Arbre d’enSOLcens, PalREmmera SOLde SiDOon,
el fruit saSOLgrat que vosREmtre aSOLmor ens dóna
és JesuSOLcrist, el REmRedemSOLptor del DOmón.
Amb vostre REmnom coSOLmença nostra DOhistòria
i és MontSOLserrat REmel nosSOLtre SiDOnaí:
sien per SOLtots l’escaREmla de SOLla glòria
eixos peSOLnyals coREmberts de SOLromaDOní.
DORosa d’aFAbril, MoSOLrena de la DOserra,
de MontserMIrat esSOLtel:
DOil·lumiFAneu la REmcatalana FAterra,
guiSOLeu-nos cap al DOCel.
Guieu-nos FAcap SOLal DOcel.
L'estiu del 2023 es va viralitzar aquest vídeo de Les Santes de Mataró on centenars de joves entonen El Virolai al voltant del gegant Robafaves: