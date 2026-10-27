Visc el que veig (Acords)

Senzillament, la veig quan la puc veure

Acords Acords
Ovidi Montllor
ovidi montllor un entre tants cronica d un temps
ovidi montllor un entre tants cronica d un temps
Intro: SOL FA# FA MI→ MI7 x4

SOLSenzillament, la veig quan la puc FA#veure.
FASenzillament parlem si ella en té MI→gaMI7nes.
SOLSenzillament pugem al pis de tant FA#en tant.
FASenzillament fem l'amor, donant-nos lo MI→miMI7llor.

LAm7Senzillament RE7diem SImque ens estiMImem.
LAm7Senzillament, desRE7prés he SImde veure com marMIxa.

SOLSenzillament, em quede molt FA#sol, com cada nit.
FASenzillament, demà em MI→diu que va amb un MI7altre.
SOLSenzillament passeje tot sol FA#per Barcelona.
FASenzillament, un dia que MI→a lo millor no MI7pense.

LAm7Senzillament, la RE7veig i SImpassa el de MIsempre.
LAm7Senzillament la RE7veig SImi pot ser no MIpassa.

SOLSenzillament, l'he vista i aiFA#xò, algun cop, ja és prou.
FAI tot, entre ella i jo, MI→passa senzillaMI7ment.
SOLSenzillament tinc ràbia FA#de no veure-la sempre.
FASenzillament voldria MI→ser el seu prefeMI7rit.

LAm7Senzillament em RE7menge els llenSImçols d'enyoMIrança.
LAm7Senzillament un RE7dia potSImser s'acaMIbarà.

LAm7A partir d'aquell RE7dia no sé què passaMIrà.
LAm7A partir d'aquell RE7dia no sé què passaMIrà.

LAm7 RE7 SIm MI x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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