Intro:
SOL FA# FA MI→ MI7 x4 SOLSenzillament, la veig quan la puc FA#veure. FASenzillament parlem si ella en té MI→ga MI7nes. SOLSenzillament pugem al pis de tant FA#en tant. FASenzillament fem l'amor, donant-nos lo MI→mi MI7llor. LAm7Senzillament RE7diem SImque ens esti MImem. LAm7Senzillament, des RE7prés he SImde veure com mar MIxa. SOLSenzillament, em quede molt FA#sol, com cada nit. FASenzillament, demà em MI→diu que va amb un MI7altre. SOLSenzillament passeje tot sol FA#per Barcelona. FASenzillament, un dia que MI→a lo millor no MI7pense. LAm7Senzillament, la RE7veig i SImpassa el de MIsempre. LAm7Senzillament la RE7veig SImi pot ser no MIpassa. SOLSenzillament, l'he vista i ai FA#xò, algun cop, ja és prou. FAI tot, entre ella i jo, MI→passa senzilla MI7ment. SOLSenzillament tinc ràbia FA#de no veure-la sempre. FASenzillament voldria MI→ser el seu prefe MI7rit. LAm7Senzillament em RE7menge els llen SImçols d'enyo MIrança. LAm7Senzillament un RE7dia pot SImser s'aca MIbarà. LAm7A partir d'aquell RE7dia no sé què passa MIrà. LAm7A partir d'aquell RE7dia no sé què passa MIrà. LAm7 RE7 SIm MI x2
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