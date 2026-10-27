Vitamina de l'amor (Acords)

Vitamina de l'amor. Uooh! Uooh!

Acords Acords
Mama Dousha
SOL♭ FA SI♭m x2

Vitamina de l'aSOL♭mor. FAUoSI♭moh! Uooh!
Per curar tots els doSOL♭lors. FAUoSI♭moh! Uooh!
Ni doctors ni asMI♭mpirines
ni psiFAcòlegs ni el SI♭mtarot,
vitamina de l'aSOL♭mor. FAUooh! SI♭mUooh!

SOL♭ FA SI♭m x2

MI♭mCanto a la FAdutxa. LoraiSI♭mlora!
Pago teràpia, pago el SOL♭gimnàs,
però tinc algo FAdins que no es cura SI♭mmai.

MI♭mEsmorzo amb FAforquilla, no faig SI♭mel brunch,
no gasto benzina, soc super SOL♭nice,
però tinc algo FAdins que no es cura SI♭mmai.

He SOL♭provat FAtantes SI♭mcoses,
tot SOL♭fatal, FAres funSI♭mciona.
Estic MI♭mtan, tan FApocho, SI♭mcrec que estic caducat.
SOL♭Tu tens la reFAcepta, la SI♭mfórmula.

Vitamina de l'aSOL♭mor. FAUoSI♭moh! Uooh!
Per curar tots els doSOL♭lors. FAUoSI♭moh! Uooh!
Ni doctors ni asMI♭mpirines
ni psiFAcòlegs ni el SI♭mtarot,
vitamina de l'aSOL♭mor. FAUooh! SI♭mUooh!

SOL♭ FA SI♭m x2

SOL♭Pomada i FAcremita amb SI♭màloe vera:
SOL♭no es pot FAcompaSI♭mrar res amb tu.
SOL♭El sol a la FAcara, tumboSI♭mna o massatge:
SOL♭no es pot FAcompaSI♭mrar res amb tu.

He SOL♭provat FAtantes SI♭mcoses,
tot SOL♭fatal, FAres funSI♭mciona.
Estic MI♭mtan, tan FApocho, SI♭mcrec que estic caducat.
SOL♭Tu tens la reFAcepta, la SI♭mfórmula.

Vitamina de l'aSOL♭mor. FAUoSI♭moh! Uooh!
Per curar tots els doSOL♭lors. FAUoSI♭moh! Uooh!
Ni doctors ni asMI♭mpirines
ni psiFAcòlegs ni el SI♭mtarot,
vitamina de l'aSOL♭mor. FAUooh! SI♭mUooh!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi