SOL♭ FA SI♭m x2
Vitamina de l'aSOL♭mor. FAUoSI♭moh! Uooh!
Per curar tots els doSOL♭lors. FAUoSI♭moh! Uooh!
Ni doctors ni asMI♭mpirines
ni psiFAcòlegs ni el SI♭mtarot,
vitamina de l'aSOL♭mor. FAUooh! SI♭mUooh!
SOL♭ FA SI♭m x2
MI♭mCanto a la FAdutxa. LoraiSI♭mlora!
Pago teràpia, pago el SOL♭gimnàs,
però tinc algo FAdins que no es cura SI♭mmai.
MI♭mEsmorzo amb FAforquilla, no faig SI♭mel brunch,
no gasto benzina, soc super SOL♭nice,
però tinc algo FAdins que no es cura SI♭mmai.
He SOL♭provat FAtantes SI♭mcoses,
tot SOL♭fatal, FAres funSI♭mciona.
Estic MI♭mtan, tan FApocho, SI♭mcrec que estic caducat.
SOL♭Tu tens la reFAcepta, la SI♭mfórmula.
Vitamina de l'aSOL♭mor. FAUoSI♭moh! Uooh!
Per curar tots els doSOL♭lors. FAUoSI♭moh! Uooh!
Ni doctors ni asMI♭mpirines
ni psiFAcòlegs ni el SI♭mtarot,
vitamina de l'aSOL♭mor. FAUooh! SI♭mUooh!
SOL♭ FA SI♭m x2
SOL♭Pomada i FAcremita amb SI♭màloe vera:
SOL♭no es pot FAcompaSI♭mrar res amb tu.
SOL♭El sol a la FAcara, tumboSI♭mna o massatge:
SOL♭no es pot FAcompaSI♭mrar res amb tu.
He SOL♭provat FAtantes SI♭mcoses,
tot SOL♭fatal, FAres funSI♭mciona.
Estic MI♭mtan, tan FApocho, SI♭mcrec que estic caducat.
SOL♭Tu tens la reFAcepta, la SI♭mfórmula.
Vitamina de l'aSOL♭mor. FAUoSI♭moh! Uooh!
Per curar tots els doSOL♭lors. FAUoSI♭moh! Uooh!
Ni doctors ni asMI♭mpirines
ni psiFAcòlegs ni el SI♭mtarot,
vitamina de l'aSOL♭mor. FAUooh! SI♭mUooh!
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.