Vitralls (Acords)

.........Do sib

Acords Acords
Whiskyn's
whiskyn s tres cents seixanta graus 360
whiskyn s tres cents seixanta graus 360
LA#add9 RE#6 REsus4 FAadd9 FA6

FA LA#add9 FA LA#add9 DO RE

FAQuantes mitges viLAmdes queREbrant a dins SOLd'una LA#mà,
FAquantes nits d'esLAtiu viatREmjant REper la SOLnit dels LA#anys,
DOportes fluiLAmxes, REmsalts FA→LA#add9mortaaaaaaaFAals,
SOLles maREmduixes FAi REel xampany.

DOCada got,
SOLcada SImplat,
MImcada MItreREsor,
DOel que SOLveig al LAmmiSImrall,
MImclarors que a poc a poc
REvan filMImtrant-se LApels noREoooooous vitralls.
SOL FA

FAQuantes margariLAmdes que ha desfuREmllat SOLla FAadd9tremolooooLA#ooooooor,
FAquantes primaveres LAmhi hauràRE→REmdarreSOLra el taLA#add9FA LA#
LAmentre actes REm→FA6deREmliFArants
SOLsi plora mars REde corals.

DOCada got,
SOLcada SImplat,
MImcada MItreREsor,
DOel que SOLveig al LAmmiSImrall,
MImclarors que a poc a poc
REvan filMImtrant-se LApels noREoooooous vitralls.
SOL

DOadd9 SOL DO MIm RE

DOCada got,
SOLcada SImplat,
MImcada MItreREsor,
DOel que SOLveig al LAmmiSImrall,
MImclarors que a poc a poc
REvan filMImtrant-se LApels noREoooooous vitralls.
SOL FA

DO REm SOL FAadd9 DO RE SOL REm MIm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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