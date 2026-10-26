LA#add9 RE#6 REsus4 FAadd9 FA6
FA LA#add9 FA LA#add9 DO RE
FAQuantes mitges viLAmdes queREbrant a dins SOLd'una LA#mà,
FAquantes nits d'esLAtiu viatREmjant REper la SOLnit dels LA#anys,
DOportes fluiLAmxes, REmsalts FA→LA#add9mortaaaaaaaFAals,
SOLles maREmduixes FAi REel xampany.
DOCada got,
SOLcada SImplat,
MImcada MItreREsor,
DOel que SOLveig al LAmmiSImrall,
MImclarors que a poc a poc
REvan filMImtrant-se LApels noREoooooous vitralls.
SOL FA
FAQuantes margariLAmdes que ha desfuREmllat SOLla FAadd9tremolooooLA#ooooooor,
FAquantes primaveres LAmhi hauràRE→REmdarreSOLra el taLA#add9ló FA LA#
LAmentre actes REm→FA6deREmliFArants
SOLsi plora mars REde corals.
DOCada got,
SOLcada SImplat,
MImcada MItreREsor,
DOel que SOLveig al LAmmiSImrall,
MImclarors que a poc a poc
REvan filMImtrant-se LApels noREoooooous vitralls.
SOL
DOadd9 SOL DO MIm RE
DOCada got,
SOLcada SImplat,
MImcada MItreREsor,
DOel que SOLveig al LAmmiSImrall,
MImclarors que a poc a poc
REvan filMImtrant-se LApels noREoooooous vitralls.
SOL FA
DO REm SOL FAadd9 DO RE SOL REm MIm
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.