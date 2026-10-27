REVas tenir tota una LAnit per poder canviar el meu SImmón, però tan sols en un seSOLgon, tu ja vas tenir-ne REprou. Vas venir: "Hola, que LAtal?" I em vas dir d'anar a fer un SImtomb. Amb aquells ulls tan briSOLllants, qualsevol deia que LAno.
REViu la vida, viu-la amb LAmi. Si us plau, vull estar aSImquí amb tu fins al fiSOLnal. REVull sentir que soc per LAtu, que tu seràs per SImmi, buscant un nou deSOLmà, amb tu per comparRE→SIm→tir. SOL
RE→SIm→LARE→SIm→SOLRE→SIm→LA
REMil històries han pasLAsat des d'aquella nit d'esSImtiu, sota un mosaic ben estreSOLllat i la llum d'un sol faREnal, que il·luminava dues perLAsones assegudes en un SImbanc, amb un desig entre les SOLmans i amb moltes ganes de voRElar.
Impossible rebutFA#jar, impossible d'obliSImdar... aquelles sensacions que vaig noSOLtar en aquell precís insRE→LAtant.
REViu la vida, viu-la amb LAmi. Si us plau, vull estar aSImquí amb tu fins al fiSOLnal. REVull sentir que soc per LAtu, que tu seràs per SImmi, buscant un nou deSOLmà, amb tu per comparREtir.
LASImSOL RELASImSOL
REViu la vida, viu-la amb LAmi. Si us plau, vull estar aSImquí amb tu fins al fiSOLnal. REVull sentir que soc per LAtu, que tu seràs per SImmi, buscant un nou deSOLmà... REViu la vida, viu-la amb LAmi. Si us plau, vull estar aSImquí amb tu fins al fiSOLnal. REVull sentir que soc per LAtu, que tu seràs per SImmi, buscant un nou deSOLmà...