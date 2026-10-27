Viu amb mi (Acords)

Vas tenir tota una nit

Acords Acords
Vía Límit
via limit superherois
via limit superherois
RE
RE LA SIm SOL x2

REVas tenir tota una LAnit
per poder canviar el meu SImmón,
però tan sols en un seSOLgon,
tu ja vas tenir-ne REprou.
Vas venir: "Hola, que LAtal?"
I em vas dir d'anar a fer un SImtomb.
Amb aquells ulls tan briSOLllants,
qualsevol deia que LAno.

REViu la vida, viu-la amb LAmi.
Si us plau, vull estar aSImquí
amb tu fins al fiSOLnal.
REVull sentir que soc per LAtu,
que tu seràs per SImmi,
buscant un nou deSOLmà,
amb tu per comparRE→SIm→tir. SOL

RE→ SIm→ LA RE→ SIm→ SOL RE→ SIm→ LA

REMil històries han pasLAsat
des d'aquella nit d'esSImtiu,
sota un mosaic ben estreSOLllat
i la llum d'un sol faREnal,
que il·luminava dues perLAsones
assegudes en un SImbanc,
amb un desig entre les SOLmans
i amb moltes ganes de voRElar.

Impossible rebutFA#jar,
impossible d'obliSImdar...
aquelles sensacions que vaig noSOLtar
en aquell precís insRE→LAtant.

REViu la vida, viu-la amb LAmi.
Si us plau, vull estar aSImquí
amb tu fins al fiSOLnal.
REVull sentir que soc per LAtu,
que tu seràs per SImmi,
buscant un nou deSOLmà,
amb tu per comparREtir.

LA SIm SOL
RE LA SIm SOL

REViu la vida, viu-la amb LAmi.
Si us plau, vull estar aSImquí
amb tu fins al fiSOLnal.
REVull sentir que soc per LAtu,
que tu seràs per SImmi,
buscant un nou deSOLmà...
REViu la vida, viu-la amb LAmi.
Si us plau, vull estar aSImquí
amb tu fins al fiSOLnal.
REVull sentir que soc per LAtu,
que tu seràs per SImmi,
buscant un nou deSOLmà...

Per comparRE→LA→SIm→SOLtir.

RE LA SIm SOL
RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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