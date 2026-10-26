Viu la vida amb mi (Acords)

Quan et costa entendre el teu voltant

Acords Acords
Lax'n'Busto
Quan et DOcosta entendre el teu voltant,
quan no LAmdius tot el que estàs pensant,
FAquan els teus amics se'n van,
és SOLhora de pensar-s'ho.

Quan ja DOres no té una solució,
quan el LAmteu món és l'habitació,
FAquan el que era ja no és,
és SOLhora de pensar-s'ho.

Si FAno saps el que vols,
si LAmres no t’està bé,
tan FAsols queda un consol,
uneix-te a SOLmi...

Ni criLAmdar, ni lluiFAtar,
ni la DOforça d’un sol SOLpuny.
Ni aLAmbraçar la fosFAcor,
ni senDOtir-te exclòs del SOLmón.
Res d’això no LAmet fa sentir miFAllor,
res d’aiDOxò no va amb SOLtu.
Mai més REmres no et farà FApor...
Viu la vida amb DOmi!

El proDOblema no és ser tal com ets,
el proLAmblema és no entendre els demés.
Si FAtots volem un món per tots,
comenSOLcem per entendre'ns.

Quan l'aDOmor sigui tan evident,
quan LAmno compti quanta pasta tens,
si FAarriba un dia aquest moment,
al món SOLs’hi podrà viure.

Si FAno saps el que vols,
si LAmres no t’està bé,
tan FAsols queda un consol,
uneix-te a SOLmi...

Ni criLAmdar, ni lluiFAtar,
ni la DOforça d’un sol SOLpuny.
Ni aLAmbraçar la fosFAcor,
ni senDOtir-te exclòs del SOLmón.
Res d’això no LAmet fa sentir miFAllor,
res d’aiDOxò no va amb SOLtu.
Mai més REmres no et farà FApor...
Viu la vida amb DOmi!

FASi tu saps que jo no et fallaré,
si jo LAmsé que tu no em fallaràs,
la FAvida es fa simple en un DOmón tan compliSOLcat.

FAMira’t cara a cara davant del miSOLrall.
FAComença el dia amb força dins d’un món reSOLal.
FAJo hi vull viure amb tu... viure amb SOLtu...

DO LAm FA SOL x2

Si FAno saps el que vols,
si LAmres no t’està bé,
tan FAsols queda un consol,
uneix-te a SOLmi...

Ni criLAmdar, ni lluiFAtar,
ni la DOforça d’un sol SOLpuny.
Ni aLAmbraçar la fosFAcor,
ni senDOtir-te exclòs del SOLmón.
Res d’això no LAmet fa sentir miFAllor,
res d’aiDOxò no va amb SOLtu.
Mai més REmres no et farà FApor...
Ni criLAmdar, ni lluiFAtar,
ni la DOforça d’un sol SOLpuny.
Ni aLAmbraçar la fosFAcor,
ni senDOtir-te exclòs del SOLmón.
Res d’això no LAmet fa sentir miFAllor,
res d’aiDOxò no va amb SOLtu.
Mai més REmres no et farà FApor...

Viu la vida amb DOmi!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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