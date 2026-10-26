Quan et
DOcosta entendre el teu voltant,
quan no
LAmdius tot el que estàs pensant, FAquan els teus amics se'n van,
és
SOLhora de pensar-s'ho.
Quan ja
DOres no té una solució,
quan el
LAmteu món és l'habitació, FAquan el que era ja no és,
és
SOLhora de pensar-s'ho.
Si
FAno saps el que vols,
si
LAmres no t’està bé,
tan
FAsols queda un consol,
uneix-te a
SOLmi...
Ni cri
LAmdar, ni llui FAtar,
ni la
DOforça d’un sol SOLpuny.
Ni a
LAmbraçar la fos FAcor,
ni sen
DOtir-te exclòs del SOLmón.
Res d’això no
LAmet fa sentir mi FAllor,
res d’ai
DOxò no va amb SOLtu.
Mai més
REmres no et farà FApor...
Viu la vida amb
DOmi!
El pro
DOblema no és ser tal com ets,
el pro
LAmblema és no entendre els demés.
Si
FAtots volem un món per tots,
comen
SOLcem per entendre'ns.
Quan l'a
DOmor sigui tan evident,
quan
LAmno compti quanta pasta tens,
si
FAarriba un dia aquest moment,
al món
SOLs’hi podrà viure.
Si
FAno saps el que vols,
si
LAmres no t’està bé,
tan
FAsols queda un consol,
uneix-te a
SOLmi...
Ni cri
LAmdar, ni llui FAtar,
ni la
DOforça d’un sol SOLpuny.
Ni a
LAmbraçar la fos FAcor,
ni sen
DOtir-te exclòs del SOLmón.
Res d’això no
LAmet fa sentir mi FAllor,
res d’ai
DOxò no va amb SOLtu.
Mai més
REmres no et farà FApor...
Viu la vida amb
DOmi! FASi tu saps que jo no et fallaré,
si jo
LAmsé que tu no em fallaràs,
la
FAvida es fa simple en un DOmón tan compli SOLcat. FAMira’t cara a cara davant del mi SOLrall. FAComença el dia amb força dins d’un món re SOLal. FAJo hi vull viure amb tu... viure amb SOLtu... DO LAm FA SOL x2
Si
FAno saps el que vols,
si
LAmres no t’està bé,
tan
FAsols queda un consol,
uneix-te a
SOLmi...
Ni cri
LAmdar, ni llui FAtar,
ni la
DOforça d’un sol SOLpuny.
Ni a
LAmbraçar la fos FAcor,
ni sen
DOtir-te exclòs del SOLmón.
Res d’això no
LAmet fa sentir mi FAllor,
res d’ai
DOxò no va amb SOLtu.
Mai més
REmres no et farà FApor...
Ni cri
LAmdar, ni llui FAtar,
ni la
DOforça d’un sol SOLpuny.
Ni a
LAmbraçar la fos FAcor,
ni sen
DOtir-te exclòs del SOLmón.
Res d’això no
LAmet fa sentir mi FAllor,
res d’ai
DOxò no va amb SOLtu.
Mai més
REmres no et farà FApor...
Viu la vida amb
DOmi!
quan no
és
Quan ja
quan el
és
Si
si
tan
uneix-te a
Ni cri
ni la
Ni a
ni sen
Res d’això no
res d’ai
Mai més
Viu la vida amb
El pro
el pro
Si
comen
Quan l'a
quan
si
al món
Si
si
tan
uneix-te a
Ni cri
ni la
Ni a
ni sen
Res d’això no
res d’ai
Mai més
Viu la vida amb
si jo
la
Si
si
tan
uneix-te a
Ni cri
ni la
Ni a
ni sen
Res d’això no
res d’ai
Mai més
Ni cri
ni la
Ni a
ni sen
Res d’això no
res d’ai
Mai més
Viu la vida amb