REAra que estic LAtrist intente recorSImdar per les carreSOLteres de la meua soleREdat. I em torna aquell oLAlor de pólvora creSImmant i el roig de les foSOLgueres de les nits de Sant Joan!
RELa festa als carLArers, la pluja d'esSImtels, el 25 d'abril SOLamb un nus als sentiREments. L'esperança als ulls, LAles banderes al SImvent i les ganes de SOLviure de la meua gent!
RELluitar, crear, LAconstruir poder popular! SImLluitar, creSOLar, construir! RELluitar, crear, LAconstruir poder popular! SImLluitar, creSOLar, construir!
RELASImSOL x2
REAra que he torLAnat, refaig els camiSImnars pels carrers i les SOLplaces del lloc on em vaig criREar. I em torna a desperLAtar aquell vell campaSImnar i el soroll de les SOLtraques, muixerangues i gegants.
RELes velles cançons, LAles noves emociSImons, el 25 d'abril construint les il·luSOLsions! La vida dins les REpunys, la lluita LAdins la SImpell REi les ganes de LAviure de la meua SImgent.
RELluitar, crear, LAconstruir poder popular! SImLluitar, creSOLar, construir! RELluitar, crear, LAconstruir poder popular! SImLluitar, creSOLar, construir!
RELASImSOL x2
RELluitar, crear, LAconstruir poder popular! SImLluitar, creSOLar, construir! RELluitar, crear, LAconstruir poder popular! SImLluitar, creSOLar, construir! RELluitar, crear, LAconstruir poder popular! SImLluitar, creSOLar, construir! RELluitar, crear, LAconstruir poder popular! SImLluitar, creSOLar, construir!