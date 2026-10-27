Viure (Acords)

Ara que estic trist intente recordar

Acords Acords
Obrint Pas
obrint pas benvingut al paradis
obrint pas benvingut al paradis
RE LA SIm SOL x2

REAra que estic LAtrist intente recorSImdar
per les carreSOLteres de la meua soleREdat.
I em torna aquell oLAlor de pólvora creSImmant
i el roig de les foSOLgueres de les nits de Sant Joan!

RELa festa als carLArers, la pluja d'esSImtels,
el 25 d'abril SOLamb un nus als sentiREments.
L'esperança als ulls, LAles banderes al SImvent
i les ganes de SOLviure de la meua gent!

RELluitar, crear,
LAconstruir poder popular!
SImLluitar, creSOLar, construir!
RELluitar, crear,
LAconstruir poder popular!
SImLluitar, creSOLar, construir!

RE LA SIm SOL x2

REAra que he torLAnat, refaig els camiSImnars
pels carrers i les SOLplaces
del lloc on em vaig criREar.
I em torna a desperLAtar aquell vell campaSImnar
i el soroll de les SOLtraques, muixerangues i gegants.

RELes velles cançons, LAles noves emociSImons,
el 25 d'abril construint les il·luSOLsions!
La vida dins les REpunys,
la lluita LAdins la SImpell
REi les ganes de LAviure de la meua SImgent.

RELluitar, crear,
LAconstruir poder popular!
SImLluitar, creSOLar, construir!
RELluitar, crear,
LAconstruir poder popular!
SImLluitar, creSOLar, construir!

RE LA SIm SOL x2

RELluitar, crear,
LAconstruir poder popular!
SImLluitar, creSOLar, construir!
RELluitar, crear,
LAconstruir poder popular!
SImLluitar, creSOLar, construir!
RELluitar, crear,
LAconstruir poder popular!
SImLluitar, creSOLar, construir!
RELluitar, crear,
LAconstruir poder popular!
SImLluitar, creSOLar, construir!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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