LA MI FA#m RE SIm MI7 FA MIm LAm SOL
LAPodria viure ignoMIrant la història meva que no FA#mvull.
Podria viure ignoMIrant REel temps inútil que hem perLAdut.
La meva mort entre xiSImprers, tot fent-me terra lentaMI7ment.
LAPodria viure sense saMIber dels arbres aquell cant seFA#mcret.
Que escolto quan la llum s'aMIdorm, REi l'aigua clara d'en RimLAbaud.
Els suaus nocturns de ChoSImpin, en Bach, en Mozart o en RaMI7vel.
LAPodria viure ignoMIrant els anys que em van marcint la FA#mpell.
I dos llaguts creuant-se el MImar, REla tomba freda d'un comLApany.
Les dues roses que hi han poSImsat, colgant el plom que l'ha enMI7terrat.
FAPodria viure sense lluiMImtar per allò que crec que ens corresLAmpon.
Un aire nou per respiSOLrar... FA#m FA
Però encara sento que cada maDOtí, un sol neix entre els meus LAmdits.
Una claror que em fa aixeSOLcar: REviu LAre! SOLViu REre!
LAPodria créixer fent-me esMItrany a aquell poeta deFA#mcadent.
Esclau d'un art que em fa fiMIblar, REo la humanitat dels meus LAcarrers.
La llengua que m'estimo SImtant, l'aroma d'un amor MI7llunyà...
LAPodria escriure sense doMIlor, fugint de l'odi que reFA#mtinc.
Podria escriure sens doMIlor REsilencis llargs dins les canLAçons.
Històries tendres, versos SImblancs, morals, triomfants, inconsisMI7tents.
FAPodria viure sense lluiMImtar per allò que crec que ens corresLAmpon.
Un aire nou per respiSOLrar... FA#m FA
Però encara sento que cada maDOtí, un sol neix entre els meus LAmdits.
Una claror que em fa aixeSOLcar: REviu LAre! SOLViu REre!
FAPerò encara sento que cada maDOtí, un sol neix entre els meus LAmdits.
Una claror que em fa aixeSOLcar: REviu LAre! SOLViu REre! SOL
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.