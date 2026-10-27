LAT'he FA#mvist de SImlluny espeMIrant-me en aquell parc. LATu FA#mvols juSImgar, jo com MIsempre atabalat. LAM'has FA#mmirat SImals ulls. La mà MIal cor tu m'has posat. LABoFA#mcabaSImdat, he MItrobat la veritat.
SImHe buscat dins MImeu aquell nen LAque he vist aFA#mbans. SImI encara MIque m'ha costat, l'he LAacabat troFA#mbant. SImI per fi he vist FAclar que SOLs'ha de...
LAViuFA#mre, com si cada minut fos SIml’últim que ens quedaMIrà. LAViuFA#mre, com si la vida dura un SImdia i no hi ha deMImà.
LATroFA#mbar el SImplaer en tots MIels petits moments. LAAFA#mquell caSImfè, aqueMIlla llum cap al tard. LAQuan FA#mem somSImrius, un peMItó dissimulat. LASenFA#mtir com SImplou i gaudir MIl’olor a mullat.
SImHe buscat dins MImeu aquell nen LAque he vist aFA#mbans. SImI encara MIque m'ha costat, l'he LAacabat troFA#mbant. SImI per fi he vist FAclar que SOLs'ha de...
LAViuFA#mre, com si cada minut fos SIml’últim que ens quedaMIrà. LAViuFA#mre, com si la vida dura un SImdia i no hi ha deMImà.
LASImDO#mSIm x3 LASImDO#mMI
LAViuFA#mre, com si cada minut fos SIml’últim que ens quedaMIrà. LAViuFA#mre, com si la vida dura un SImdia i no hi ha deMImà.