Viure (Acords)

Ushalala, ushalala, ushalala, ushalala

Acords Acords
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LA→Ushalala, DO#mushalala, FA#mushalala, ushalala,
SImushalala, ushalala, MIushalala, ushalala.

LAT'he FA#mvist de SImlluny espeMIrant-me en aquell parc.
LATu FA#mvols juSImgar, jo com MIsempre atabalat.
LAM'has FA#mmirat SImals ulls. La mà MIal cor tu m'has posat.
LABoFA#mcabaSImdat, he MItrobat la veritat.

SImHe buscat dins MImeu aquell nen LAque he vist aFA#mbans.
SImI encara MIque m'ha costat, l'he LAacabat troFA#mbant.
SImI per fi he vist FAclar que SOLs'ha de...

LAViuFA#mre, com si cada minut fos SIml’últim que ens quedaMIrà.
LAViuFA#mre, com si la vida dura un SImdia i no hi ha deMImà.

LA→Ushalala, DO#mushalala, FA#mushalala, ushalala,
SImushalala, ushalala, MIushalala, ushalala.

LATroFA#mbar el SImplaer en tots MIels petits moments.
LAAFA#mquell caSImfè, aqueMIlla llum cap al tard.
LAQuan FA#mem somSImrius, un peMItó dissimulat.
LASenFA#mtir com SImplou i gaudir MIl’olor a mullat.

SImHe buscat dins MImeu aquell nen LAque he vist aFA#mbans.
SImI encara MIque m'ha costat, l'he LAacabat troFA#mbant.
SImI per fi he vist FAclar que SOLs'ha de...

LAViuFA#mre, com si cada minut fos SIml’últim que ens quedaMIrà.
LAViuFA#mre, com si la vida dura un SImdia i no hi ha deMImà.

LA SIm DO#m SIm x3
LA SIm DO#m MI

LAViuFA#mre, com si cada minut fos SIml’últim que ens quedaMIrà.
LAViuFA#mre, com si la vida dura un SImdia i no hi ha deMImà.

LA→Ushalala, DO#mushalala, FA#mushalala, ushalala,
SImushalala, ushalala, MIushalala, ushalala.
LAUshalala, ushalala.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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