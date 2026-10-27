Intro:
REm FA REm→ SOLm→ DO REm DO FA DO x2 REm→Aquí estic DO→sota FA→vent del mar, el sol se DO→ca els meus REmulls,
però seguei
DO→xo llui FA→tant. DO→ REm→Sé que podré DO→si em FA→feu costat. Els meus ulls DO→plora REmran,
però no li fa
FA→llaré. DO→ REmCom una MImroca, FAsegueixo a SOLmquí ben ferm, REmem que MImda FAespe SOLmrar-se.
No vull plo
REmrar mai FAmés, perquè REm→viure és tan SOLm→merave DOllós.
No vull fu
REmgir mai FAmés, perquè REm→viure és tan SOLm→merave DOllós. REm→Sempre us tindré DO→ben a prop, FA→amics meus, us neces DO→sito REmtant.
Sou part
DO→de FA→mi. DO→ REm→Sense els amics… DO→Oh! Sen FA→se els amics, res no té DO→ja sen REmtit.
No em
DO→sento FA→sol. DO→ REmMiraré el ma MImteix, FAsegueixo a SOLmquí ben ferm, REmem queda MImes FApe SOLmrar-se.
No vull plo
REmrar mai FAmés, perquè REm→viure és tan SOLm→merave DOllós.
No vull fu
REmgir mai FAmés, perquè REm→viure és tan SOLm→merave DOllós.
No vull plo
REmrar mai FAmés, perquè REm→viure és tan SOLm→merave DOllós.
No vull fu
REmgir mai FAmés, perquè REm→viure és tan SOLm→merave DOllós. REm
però seguei
però no li fa
No vull plo
No vull fu
Sou part
No em
No vull plo
No vull fu
No vull plo
No vull fu