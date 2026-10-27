Viure és tan meravellós (Acords)

Aquí estic sotavent del mar, el sol seca els meus ulls

Acords Acords
Black
Intro: REm FA REm→ SOLm→ DO
REm DO FA DO x2

REm→Aquí estic DO→sotaFA→vent del mar, el sol seDO→ca els meus REmulls,
però segueiDO→xo lluiFA→tant. DO→
REm→Sé que podré DO→si em FA→feu costat. Els meus ulls DO→ploraREmran,
però no li faFA→llaré. DO→

REmCom una MImroca, FAsegueixo aSOLmquí ben ferm,
REmem queMImda FAespeSOLmrar-se.

No vull ploREmrar mai FAmés, perquè REm→viure és tan SOLm→meraveDOllós.
No vull fuREmgir mai FAmés, perquè REm→viure és tan SOLm→meraveDOllós.

REm→Sempre us tindré DO→ben a prop, FA→amics meus, us necesDO→sito REmtant.
Sou part DO→de FA→mi. DO→
REm→Sense els amics… DO→Oh! SenFA→se els amics, res no té DO→ja senREmtit.
No em DO→sento FA→sol. DO→

REmMiraré el maMImteix,FAsegueixo aSOLmquí ben ferm,
REmem queda MImesFApeSOLmrar-se.

No vull ploREmrar mai FAmés, perquè REm→viure és tan SOLm→meraveDOllós.
No vull fuREmgir mai FAmés, perquè REm→viure és tan SOLm→meraveDOllós.
No vull ploREmrar mai FAmés, perquè REm→viure és tan SOLm→meraveDOllós.
No vull fuREmgir mai FAmés, perquè REm→viure és tan SOLm→meraveDOllós.

REm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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