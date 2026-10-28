Vol (Acords)

Nus a la platja

Acords Acords
El Petit de Cal Eril
el petit de cal eril vol i dol
el petit de cal eril vol i dol
MImNus LAma la MImplatja, LAm
SOLfaLAmrem MIml’amor.
Nus LAmsota MIml’aigua, LAm
SOLfem-LAmnos MImpetons. LAm

MImNus LAma la MImplatja, LAm
SOLfaLAmrem MIml’amor.
Nus LAmsota MIml’aigua, LAm
SOLfem-LAmnos MImpetons. LAm

MImLlepa’m la galta, DO
LAmés SOLtan LAmsalada.
MImLleDOpa’m dins l’aigua,
LAmets MImtan LAmi tan dolça. Ah!

MIm RE LAm SIm
MIm RE LAm SIm
MIm RE LAm SIm
MIm RE LAm RE

MIm SIm LA
MIm SIm LA
MIm SIm LA
MIm SIm LA

MIm LAm DO RE
MIm LAm DO RE

MImNus LAma la MImgespa, LAm
SOLfaLAmrem MIml’amor.
Nus LAmsota MImterra, LAm
SOLfaLAmrem MImla mort. LAm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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