MImNus LAma la MImplatja, LAm
SOLfaLAmrem MIml’amor.
Nus LAmsota MIml’aigua, LAm
SOLfem-LAmnos MImpetons. LAm
MImNus LAma la MImplatja, LAm
SOLfaLAmrem MIml’amor.
Nus LAmsota MIml’aigua, LAm
SOLfem-LAmnos MImpetons. LAm
MImLlepa’m la galta, DO
LAmés SOLtan LAmsalada.
MImLleDOpa’m dins l’aigua,
LAmets MImtan LAmi tan dolça. Ah!
MIm RE LAm SIm
MIm RE LAm SIm
MIm RE LAm SIm
MIm RE LAm RE
MIm SIm LA
MIm SIm LA
MIm SIm LA
MIm SIm LA
MIm LAm DO RE
MIm LAm DO RE
MImNus LAma la MImgespa, LAm
SOLfaLAmrem MIml’amor.
Nus LAmsota MImterra, LAm
SOLfaLAmrem MImla mort. LAm
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.