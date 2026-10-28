MIm Nus LAm a la MIm platja, LAm SOL fa LAm rem MIm l’amor. Nus LAm sota MIm l’aigua, LAm SOL fem- LAm nos MIm petons. LAm MIm Nus LAm a la MIm platja, LAm SOL fa LAm rem MIm l’amor. Nus LAm sota MIm l’aigua, LAm SOL fem- LAm nos MIm petons. LAm MIm Llepa’m la galta, DO LAm és SOL tan LAm salada. MIm Lle DO pa’m dins l’aigua, LAm ets MIm tan LAm i tan dolça. Ah! MIm RE LAm SIm MIm RE LAm SIm MIm RE LAm SIm MIm RE LAm RE MIm SIm LA MIm SIm LA MIm SIm LA MIm SIm LA MIm LAm DO RE MIm LAm DO RE MIm Nus LAm a la MIm gespa, LAm SOL fa LAm rem MIm l’amor. Nus LAm sota MIm terra, LAm SOL fa LAm rem MIm la mort. LAm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.