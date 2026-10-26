Algú ja
FAriu i surt el DOsol,
i ja ba
SOLdalla i espeteguen els bal LAmcons de flors,
i sona un vals
FAa les valls adormi DOdes
mentre trafi
SOLco el meu amor que és polissó de LAmvalls i viles.
Que
FAduc als DOulls mal SOLtemps i fred,
que
FAl'he somi DOat amb SOLtu, un viatge llarg! DOHe robat a un SOLcirc sencer LAmtota la màgia per regalar-te, DOhe assaltat dos- SOLcents-mil trens LAmper fugir amb tu de matinada, DOhe seguit tots SOLels camins LAmi he traficat amb l'enyorança, DOmil desitjos SOLinfinits LAmsota la pell, FAla nit descalça. DO→ SOLVo REm→ LAm→la SOLaaaa! DO→ SOLVo REm→ LAm→la SOLaaaa! DO→ SOLVo REm→ LAm→la SOLaaaa! DO SOL REm LAm→ SOL
Que tot m'ho he en
FAdut del cami DOnar:
illes per
SOLdudes, països in LAmversemblants.
He despedit boscos,
FAfollets i fa DOdes.
S'han apagat
SOLmil i una nits darrere LAml'aigua clara.
I no hi
FAha sol: l'he segres DOtat.
Tantes ve
SOLgades pot fugir ell com néi LAmxer del mar,
i jo em vull viu
FAi tornaré a buscar- DOte,
que tinc un món
SOLentre les mans aquesta nit per LAmregalar-te.
Que
FAduc als DOulls mal SOLtemps i fred,
que
FAl'he somi DOat amb SOLtu, un viatge llarg! DOHe robat a un SOLcirc sencer LAmtota la màgia per regalar-te, DOhe assaltat dos- SOLcents-mil trens LAmper fugir amb tu de matinada, DOhe seguit tots SOLels camins LAmi he traficat amb l'enyorança, DOmil desitjos SOLinfinits LAmsota la FApell...
T'he dut
LAmtot el que tinc, tot el que duc a dins,
el que
LAmhe tret del camí, tot el que el temps m'ha dit,
i tu
REmtens tota la SOLmàgia.
D'on l’has
LAmtret? Quin és el secret?
Tornem-
LAmla, quan no hi ets, la trobo a faltar.
On es
REmtan els quaranta SOLlladres?
T'he dut
LAmtot el que tinc, tot el que duc a dins,
el que
LAmhe tret del camí, tot el que el temps m'ha dit,
i tu
REmtens tota la SOLmàgia.
D'on l’has
LAmtret? Quin és el secret?
Tornem-
LAmla, quan no hi ets, la trobo a faltar.
On es
REmtan els quaranta SOLlladres? LAmVine, són lluny de la ciutat tots els contes REmque sé. LAmVine, camina, si vols, de nit mar REmxem. DO→ SOLVo REm→ LAm→la SOLaaaa! DO→ SOLVo REm→ LAm→la SOLaaaa! DO→ SOLVo REm→ LAm→la SOLaaaa! DO→ SOLVo REm→ LAm→la SOLaaaa! DO→ SOLVo REm→ LAm→la SOLaaaa! DO→ SOLVo REm→ LAm→la SOLaaaa! DO→ SOLVo REm→ LAm→la SOLaaaa! DO→ SOLVo REm→ LAm→la SOLaaaa! DO→ SOLVo REm→ LAm→la SOLaaaa! DO→ SOLVo REm→ LAm→la SOLaaaa! DO→ SOLVo REm→ LAm→la SOLaaaa! DO→ SOLVo REm→ LAm→la SOLaaaa! DO→ SOLVo REm→ LAm→la SOLaaaa! DO→ SOLVo REm→ LAm→la SOLaaaa! DO→ SOLVo REm→ LAm→la SOLaaaa! DO→ SOLVo REm→ LAm→la SOLaaaa! DO→ SOLVo REm→ LAm→la SOLaaaa! DO→ SOLVo REm→ LAm→la SOLaaaa! DO→ SOLVo REm→ LAm→la SOLaaaa! DO→ SOLVo REm→ LAm→la SOLaaaa!
i ja ba
i sona un vals
mentre trafi
Que
que
Que tot m'ho he en
illes per
He despedit boscos,
S'han apagat
I no hi
Tantes ve
i jo em vull viu
que tinc un món
Que
que
T'he dut
el que
i tu
D'on l’has
Tornem-
On es
T'he dut
el que
i tu
D'on l’has
Tornem-
On es