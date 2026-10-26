Vola (Acords)

Algú ja riu i surt el sol

Acords Acords
Txarango
Algú ja FAriu i surt el DOsol,
i ja baSOLdalla i espeteguen els balLAmcons de flors,
i sona un vals FAa les valls adormiDOdes
mentre trafiSOLco el meu amor que és polissó de LAmvalls i viles.

Que FAduc als DOulls mal SOLtemps i fred,
que FAl'he somiDOat amb SOLtu, un viatge llarg!

DOHe robat a un SOLcirc sencer LAmtota la màgia per regalar-te,
DOhe assaltat dos-SOLcents-mil trens LAmper fugir amb tu de matinada,
DOhe seguit tots SOLels camins LAmi he traficat amb l'enyorança,
DOmil desitjos SOLinfinits LAmsota la pell,FAla nit descalça.

DO→SOLVoREm→LAm→laSOLaaaa!
DO→SOLVoREm→LAm→laSOLaaaa!
DO→SOLVoREm→LAm→laSOLaaaa!

DO SOL REm LAm→ SOL

Que tot m'ho he enFAdut del camiDOnar:
illes perSOLdudes, països inLAmversemblants.
He despedit boscos, FAfollets i faDOdes.
S'han apagat SOLmil i una nits darrere LAml'aigua clara.

I no hi FAha sol: l'he segresDOtat.
Tantes veSOLgades pot fugir ell com néiLAmxer del mar,
i jo em vull viu FAi tornaré a buscar-DOte,
que tinc un món SOLentre les mans aquesta nit per LAmregalar-te.

Que FAduc als DOulls mal SOLtemps i fred,
que FAl'he somiDOat amb SOLtu, un viatge llarg!

DOHe robat a un SOLcirc sencer LAmtota la màgia per regalar-te,
DOhe assaltat dos-SOLcents-mil trens LAmper fugir amb tu de matinada,
DOhe seguit tots SOLels camins LAmi he traficat amb l'enyorança,
DOmil desitjos SOLinfinits LAmsota la FApell...

T'he dut LAmtot el que tinc, tot el que duc a dins,
el que LAmhe tret del camí, tot el que el temps m'ha dit,
i tu REmtens tota la SOLmàgia.
D'on l’has LAmtret? Quin és el secret?
Tornem-LAmla, quan no hi ets, la trobo a faltar.
On esREmtan els quaranta SOLlladres?
T'he dut LAmtot el que tinc, tot el que duc a dins,
el que LAmhe tret del camí, tot el que el temps m'ha dit,
i tu REmtens tota la SOLmàgia.
D'on l’has LAmtret? Quin és el secret?
Tornem-LAmla, quan no hi ets, la trobo a faltar.
On esREmtan els quaranta SOLlladres?

LAmVine, són lluny de la ciutat tots els contes REmque sé.
LAmVine, camina, si vols, de nit marREmxem.

DO→SOLVoREm→LAm→laSOLaaaa!
DO→SOLVoREm→LAm→laSOLaaaa!
DO→SOLVoREm→LAm→laSOLaaaa!
DO→SOLVoREm→LAm→laSOLaaaa!
DO→SOLVoREm→LAm→laSOLaaaa!
DO→SOLVoREm→LAm→laSOLaaaa!
DO→SOLVoREm→LAm→laSOLaaaa!
DO→SOLVoREm→LAm→laSOLaaaa!
DO→SOLVoREm→LAm→laSOLaaaa!
DO→SOLVoREm→LAm→laSOLaaaa!
DO→SOLVoREm→LAm→laSOLaaaa!
DO→SOLVoREm→LAm→laSOLaaaa!
DO→SOLVoREm→LAm→laSOLaaaa!
DO→SOLVoREm→LAm→laSOLaaaa!
DO→SOLVoREm→LAm→laSOLaaaa!
DO→SOLVoREm→LAm→laSOLaaaa!
DO→SOLVoREm→LAm→laSOLaaaa!
DO→SOLVoREm→LAm→laSOLaaaa!
DO→SOLVoREm→LAm→laSOLaaaa!
DO→SOLVoREm→LAm→laSOLaaaa!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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