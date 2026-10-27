DO#mTornaràs a l’Alzina i la foguera, al camí SOL#mde les preguntes que ens esperen. Tornaràs SIen el silenci que es fa calma, en les miraFA#mdes profundes i llargues.
DO#mTornaràs cada cop que ens donem les mans per despuSOL#mllar el patiment d’aquest gran mal. Quanta viSIolència en aquest món de guerres, quanta opressiFA#mó i quant d’ego que hem sembrat.
DO#mTornaràs cada cop que estimem la vida i lluiSOL#mtem per ser i estar, ajudant-SInos a conviure sense presses, senzillament FA#mi amb amor entre les mans.
Estàs volant MIentre les canyes, que són temples de l’existència que SOL#mens has regalat. Company de l’ànima, hem FA#md’aprendre tantes coses, coses tan DO#mbàsiques, l’essènciMIa de la SOL#m/RE#humanitat. DO#m
Ara ja ets SIlliure, vola ben MIalt. Ara ja ets SIlliure, vola, comDO#mpany.
DO#mGràcies per compartir amb tanta humil sinceSOL#mritat. Haguéssim volgut estar SIa l’alçada per dir-te adéu i FA#mdeixar-te marxar. Però hi ha tantes coses que LAvolíem parlar.
Hi ha tantes LAganes que et volguessis quedar. Amic nosDO#mtre, ens has regalat la vida, SOL#mque és també la mort, consellera fins a l’últim dia. SITornaràs a l’Alzina i la foguera, en melodies i FA#mplantes silvestres. Tot això que LAens has deixat per comprendre serà també una MIeina de reSOL#m/RE#sistència. DO#m
Ara ja ets SIlliure, vola ben MIalt. Ara ja ets SIlliure, vola, comDO#mpany.
FA#mEns trobarem al cosmos, MIon tu ens has SOL#m/RE#citat. DO#m SITu ji bera min naçî heval. SOL#ŞEhid namirin. DO#m