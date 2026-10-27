Vola, company (Acords)

Tornaràs a l’Alzina i la foguera

Acords Acords
Sílvia Tomàs
DO#mTornaràs a l’Alzina i la foguera,
al camí SOL#mde les preguntes que ens esperen.
Tornaràs SIen el silenci que es fa calma,
en les miraFA#mdes profundes i llargues.

DO#mTornaràs cada cop que ens donem les mans
per despuSOL#mllar el patiment d’aquest gran mal.
Quanta viSIolència en aquest món de guerres,
quanta opressiFA#mó i quant d’ego que hem sembrat.

DO#mTornaràs cada cop que estimem la vida
i lluiSOL#mtem per ser i estar,
ajudant-SInos a conviure sense presses,
senzillament FA#mi amb amor entre les mans.

Estàs volant MIentre les canyes,
que són temples de l’existència que SOL#mens has regalat.
Company de l’ànima, hem FA#md’aprendre tantes coses,
coses tan DO#mbàsiques, l’essènciMIa de la SOL#m/RE#humanitat. DO#m

Ara ja ets SIlliure, vola ben MIalt.
Ara ja ets SIlliure, vola, comDO#mpany.

DO#mGràcies per compartir
amb tanta humil sinceSOL#mritat.
Haguéssim volgut estar SIa l’alçada
per dir-te adéu i FA#mdeixar-te marxar.
Però hi ha tantes coses que LAvolíem parlar.

Hi ha tantes LAganes que et volguessis quedar.
Amic nosDO#mtre, ens has regalat la vida,
SOL#mque és també la mort, consellera fins a l’últim dia.
SITornaràs a l’Alzina i la foguera,
en melodies i FA#mplantes silvestres.
Tot això que LAens has deixat per comprendre
serà també una MIeina de reSOL#m/RE#sistència. DO#m

Ara ja ets SIlliure, vola ben MIalt.
Ara ja ets SIlliure, vola, comDO#mpany.

FA#mEns trobarem al cosmos,
MIon tu ens has SOL#m/RE#citat. DO#m
SITu ji bera min naçî heval.
SOL#ŞEhid namirin. DO#m

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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