FAM’enlairo com un parDOdal, deixant el SOLvèrtig reposar a DOterra. FAI quan menys era el meu DOpes, jo més puSOLjava, més m’enfiSOL7lava. FASe m’ha empetitit el DOjo i el tot creiSOLxia entre els meus DObraços. FASe m’ha empetitit mon DOànsia de braSOLcet amb ma ignoSOL7rància.
LAmREmSOLLAm
FAVolant, volant, he DOvist que eren menSOLtida les lleis dels DOhomes. FAVolant, volant, he DOvist que eren veriSOLtat les cançons de dones. FAVolant, volant, he DOvist que s’esSOLvaïa tota fronDOtera. FAVolant, volant, he DOvist que en la trisSOLtesa hi ha un puntet de guerra.
FAQue l’aire és la compaDOnyia i el SOLfoc vol sabiduDOria FAi l’aigua amaga la DOvida i la SOLterra amb la panxa SOL7crida. FAI al seré m’enganyo el soc DOara i el SOLriure i el plor són gerDOmans FAi l’odi, pes mort dels DOgrans, dels capSOLgrossos fa capciSOL7granys.
LAmREmSOLLAm
FAVolant, volant, he DOvist que eren menSOLtida les lleis dels DOhomes. FAVolant, volant, he DOvist que eren veriSOLtat les cançons de dones. FAVolant, volant, he DOvist que s’esSOLvaïa tota fronDOtera. FAVolant, volant, he DOvist que en la trisSOLtesa hi ha un puntet de guerra.
FAQue tot flota amb deDOsig d’acosSOLtar-se i atraure els DOaltres, FAque no em passa res d’esDOtrany, que no li SOLpassi a una estrella lluSOL7nyana, FAque soc un tresor preDOciós com la sarSOLdina i la mariDOhuana, FAque si volo amb els ulls oDOberts veig un miSOLracle aquí, en cada SOL7passa.
LAmREmSOLLAm
FAVolant, volant, he DO→SOL→vist... FAVolant, volant, he DO→SOL→vist... FAVolant, volant, he DO→SOL→vist... FAVolant, volant, he DO→SOL→vist...
FA SOLFASOL
Que FAtot flota amb deDOsig d’acosFAtar-se i atraure els altres, que no em passa res d’esDOtrany, que no li FApassi a una estrella llunyana, que soc un tresor preDOciós SOLcom la sarFAdina i la mariDOhuana, com l’esSOLqueixada o l’olivada, com la sarFAdina i la mariDOhuana, i FAels teus petons de maDOtinada, com FAla sardina i la marihuana, o com la rumba i la DOsardana, com FAla sardina i la marihuana, i com el SOLseu multicolor.