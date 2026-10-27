Volar (Acords)

Recordarem de memòria el guió

Acords Acords
Smoking Souls
smoking souls cendra i or
smoking souls cendra i or
REm FA DO SOLm

REmRecordarem de meFAmòria el guió:
DOaquella acció que fa
que SOLmtornes a sentir la fricció.
REmEntre les nostres FAmans farà calor.

REmSerem FApacients
DOdins d'un món que no aprén.
Som SOLmdescendents d'aquella vida
REmque s'entesFAta i es ven,
DOsabent que no podrem
comSOLmprar el temps.

SI♭ SOLm FA

SI♭I volarem REmsobre la llum del DOsol.
Trencar les SOLmlínies que marcades estan.
SI♭ REm DO I volar, volar, volar.

REm→SI♭→DO→SOLmOhhhhhhhhhhhhhhh!

REmEntrem en la privada FApropietat,
DOcom dos desconeguts,
en SOLmllocs on mai seran benvinguts.
REmVam nàixer inFAnocents
DOi hem aprés a témer.

REmSom soliFAtaris,
DOcom dos llops en la nit
canSOLmsats de consumir
REmla carn podrida de FAles sobres.
DOVolem fugir,
voSOLmlem seguir avant.
REmSerem l'esFApenta.

SI♭Pot ser et dega SOLmun altre ball FA
SI♭en compte d'una exSOLmplicació. FA
SI♭Pot ser deuríSOLmem perdre'ns. FA
SI♭Que busquen l'esSOLmtació. FA

SI♭I volarem REmsobre la llum del DOsol.
Trencar les SOLmlínies que marcades estan.
SI♭ REm DO I volar, volar, volar.
SI♭I volarem REmsobre la llum del DOsol.
Trencar les SOLmlínies que marcades estan.
SI♭I REmvoDOlar, volar, volar.

REm→SI♭→DO→SOLmOhhhhhhhhhhhhhhh!

SI♭Vindrem quan tots FAhauran marxat, DO
i ens cuidarem FAhui més DOque SI♭mai.
PreguntaLAmrem als arbres
DOsi ens perdonaran
SI♭quan deixen FAde plorar. DO

REm→SI♭→DO→SOLmOhhhhhhhhhhhhhhh!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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