REmRecordarem de meFAmòria el guió: DOaquella acció que fa que SOLmtornes a sentir la fricció. REmEntre les nostres FAmans farà calor.
REmSerem FApacients DOdins d'un món que no aprén. Som SOLmdescendents d'aquella vida REmque s'entesFAta i es ven, DOsabent que no podrem comSOLmprar el temps.
SI♭SOLmFA
SI♭I volarem REmsobre la llum del DOsol. Trencar les SOLmlínies que marcades estan. SI♭REmDO I volar, volar, volar.
REm→SI♭→DO→SOLmOhhhhhhhhhhhhhhh!
REmEntrem en la privada FApropietat, DOcom dos desconeguts, en SOLmllocs on mai seran benvinguts. REmVam nàixer inFAnocents DOi hem aprés a témer.
REmSom soliFAtaris, DOcom dos llops en la nit canSOLmsats de consumir REmla carn podrida de FAles sobres. DOVolem fugir, voSOLmlem seguir avant. REmSerem l'esFApenta.
SI♭Pot ser et dega SOLmun altre ball FA SI♭en compte d'una exSOLmplicació. FA SI♭Pot ser deuríSOLmem perdre'ns. FA SI♭Que busquen l'esSOLmtació. FA
SI♭I volarem REmsobre la llum del DOsol. Trencar les SOLmlínies que marcades estan. SI♭REmDO I volar, volar, volar. SI♭I volarem REmsobre la llum del DOsol. Trencar les SOLmlínies que marcades estan. SI♭I REmvoDOlar, volar, volar.
REm→SI♭→DO→SOLmOhhhhhhhhhhhhhhh!
SI♭Vindrem quan tots FAhauran marxat, DO i ens cuidarem FAhui més DOque SI♭mai. PreguntaLAmrem als arbres DOsi ens perdonaran SI♭quan deixen FAde plorar. DO