Intro:
RE MIm SOL x4 REMolt lluny de MImmi, fa un temps vas SOLvoler marxar, REtu igno MImraves perquè voli SOLes canviar, REja esta MImves farta de viure SOLsempre aquí, REperò a MImra enyoro quan es SOLtaves amb mi. REVoldràs tor LAnar amb SImmi, SOL REveuràs, et fa LAré fe SImliç. SOL REVoldràs tor LAnar amb SImmi, SOL REveuràs, et fa LAré fe SImliç. SOL REMolts dies MImpenso en tu i SOLen els vells temps, REels dies MImvan cremar allò que SOLvolies ser, REnomés em MImqueda seure SOLsota el cel REi sé que és MImel mateix, esti SOLguis o no amb mi. REVoldràs tor LAnar amb SImmi, SOL REveuràs, et fa LAré fe SImliç. SOL REVoldràs tornar amb mi, (la llu LAna cau sobre els es SImtels) SOL REveuràs, et faré feliç. (i LAvolen peixos de co SImlors) SOL REVoldràs tornar amb mi, (la llu LAna cau sobre els es SImtels) SOL REveuràs, et faré… voldràs tornar amb mi. (i tard LAo d'hora, voldràs tornar amb SImmi). SOL DOEncara ens SOLqueden moltes coses a REdir, DOi encara SOLens queden moltes coses a REdir. RE LA SIm SOL x4 REVoldria MImdir-te tant, SOLperò en sé tan poc, REel cas que MImet mi SOLro i estàs amb mi, REenca MImra no sé SOLcom fer-te feliç, REperò enca MImra ens que SOLden moltes coses a dir. DOI encara ens SOLqueden moltes coses a REdir, DOi encara ens SOLqueden moltes coses a REdir. DOI encara ens SOLqueden moltes coses a REdir, DOi encara ens SOLqueden moltes coses a REdir.
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