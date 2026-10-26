Voldràs tornar amb mi (Acords)

Molt lluny de mi, fa un temps vas voler marxar

Acords Acords
Gossos
gossos gossos
gossos gossos
Intro: RE MIm SOL x4

REMolt lluny de MImmi, fa un temps vas SOLvoler marxar,
REtu ignoMImraves perquè voliSOLes canviar,
REja estaMImves farta de viure SOLsempre aquí,
REperò aMImra enyoro quan esSOLtaves amb mi.

REVoldràs torLAnar amb SImmi, SOL
REveuràs, et faLAré feSImliç. SOL
REVoldràs torLAnar amb SImmi, SOL
REveuràs, et faLAré feSImliç. SOL

REMolts dies MImpenso en tu i SOLen els vells temps,
REels dies MImvan cremar allò que SOLvolies ser,
REnomés em MImqueda seure SOLsota el cel
REi sé que és MImel mateix, estiSOLguis o no amb mi.

REVoldràs torLAnar amb SImmi, SOL
REveuràs, et faLAré feSImliç. SOL
REVoldràs tornar amb mi, (la lluLAna cau sobre els esSImtels) SOL
REveuràs, et faré feliç. (i LAvolen peixos de coSImlors) SOL
REVoldràs tornar amb mi, (la lluLAna cau sobre els esSImtels) SOL
REveuràs, et faré… voldràs tornar amb mi. (i tard LAo d'hora, voldràs tornar amb SImmi). SOL

DOEncara ens SOLqueden moltes coses a REdir,
DOi encara SOLens queden moltes coses a REdir.

RE LA SIm SOL x4

REVoldria MImdir-te tant, SOLperò en sé tan poc,
REel cas que MImet miSOLro i estàs amb mi,
REencaMImra no sé SOLcom fer-te feliç,
REperò encaMImra ens queSOLden moltes coses a dir.

DOI encara ens SOLqueden moltes coses a REdir,
DOi encara ens SOLqueden moltes coses a REdir.
DOI encara ens SOLqueden moltes coses a REdir,
DOi encara ens SOLqueden moltes coses a REdir.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi