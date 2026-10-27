FA FAmaj7/MI REm7 DOsus4 RE♭ MI♭sus2
FAVoldria aprendre FAmaj7/MIa decidir,
REma no dir no mai DOsus4més quan RE♭vull dir un MI♭sus2sí.
FAVoldria aprendre FAmaj7/MIa caminar
REmun pas DOsus4darrere un RE♭altre MI♭sus2pas.
FA
FAVoldria aprendre FAmaj7/MIa construir
REmcada moment que DOsus4sé que et RE♭fa feMI♭sus2liç.
FAVoldria aprendre FAmaj7/MIa rebutjar
REmallò que tinc i DOsus4no he neRE♭cessiMI♭sus2tat. FA
Estripar les SI♭lleis que FAno hem triDOat,
ajuntar les SI♭mans per FAarriDObar,
no costaria SI♭tant fer FAjunts un DOpas
enSI♭maj7davant, DO
enSI♭maj7davant. DO
FA FAmaj7/MI REm DOsus4 RE♭ MI♭sus2
FA FAmaj7/MI REm DOsus4 RE♭ MI♭sus2
FAVoldria aprendre FAmaj7/MIa resistir
REmcada neguit que DOsus4no deRE♭pèn de MI♭sus2mi.
FAVoldria aprendre FAmaj7/MIa despertar
REmabans que el tren DOsus4no pasRE♭si de MI♭sus2llarg. FA
Esborrar la SI♭por FAdels venDOçuts,
dibuixar el fuSI♭tur FAsense orDOgull,
no costaria SI♭tant fer FAjunts un DOpas
endaSI♭maj7vant, DO
endaSI♭maj7vant. DO
Per seSI♭guir, per no oDOblidar,
per SOLmseguir junts LAmcamiSI♭nant,
per SOLmvolar LAm SI♭ SOLm LAm SI♭
més SOLmenllà, LAm SI♭ SOLm LAm SI♭
per SOLmtornar, LAm SI♭ SOLm LAm SI♭
per SOLmtornar LAma SI♭començar.
FAVoldria aprendre FAmaj7/MIa construir
REmcada moment que DOsus4sé que et RE♭fa feMI♭sus2liç. FA
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.