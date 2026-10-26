(Tota la cançó repeteix aquests acords.)
Voldria dir-te que tu ets part de tot el que jo faig,
que hi ha una llei que ens uneix per molt que ens vulguin separats.
Ara és el temps de recollir
allò que has anat sembrant al llarg del camí;
ara és el moment, moment d’agrair.
Fes-ho per tu, fes-ho per mi.
Quan veus sortir el sol, quan veus fer-se nit,
pensa en el planeta blau que ens ha acollit.
Obre bé els ulls, desperta els teus sentits;
això és part de tu, això és part de mi.
Voldria dir-te que tu ets part de tot el que jo faig,
que hi ha una llei que ens uneix per molt que ens vulguin separats,
que viure ha de ser més simple, però ens ho anem tot complicant;
hi ha molta gent que segueix el corrent,
hi ha molta gent que no és indiferent.
Muntanyes de sal i rius de dolçor,
la terra ens abraça fort i ens ho dona tot.
No podem dubtar, ens cal el valor;
ara et toca a tu, ara em toca a mi.
Guerreres del món i fills de la llum,
és hora d’anar tots junts i no defallir.
No cal marxar lluny, tot ho tens aquí;
comença per tu, començo per mi.
Voldria dir-te que tu ets part de tot el que jo faig,
que hi ha una llei que ens uneix per molt que ens vulguin separats,
que viure ha de ser més simple, però ens ho anem tot complicant;
la solitud ens aïlla i ens anem desconnectant.
Voldria dir-te que tu ets part de tot el que jo faig,
que hi ha una llei que ens uneix per molt que ens vulguin separats,
que viure ha de ser més simple, però ens ho anem tot complicant;
hi ha molta gent que segueix el corrent,
hi ha molta gent que no és indiferent.
Tanca els ulls, és un moment;
vull que escoltis de veritat
totes les veus que sents a dintre,
totes les que et van parlant.
És una trampa de la ment
que et manté ben despistat
perquè no puguis mai entendre
qui ets tu de veritat.