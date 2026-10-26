Volem guanyar (Acords)

El peatge que t'insulta, el retard de Rodalies

Acords Acords
Buhos
buhos natura salvatge
buhos natura salvatge
El peatge que t'inFAsulSOLta, el retard de RodaDOliLAmes,
amb l’import d’aquella FAmulta menjaSOLríem 20 faDOmílies.

La pujadeta de FAl’IVA SOLper ofegar la culDOtuLAmra,
per si a algú se li oFAblida que això SOLés una DOdictadura.

Si hem superat tot aiFASOLsense deixar de baDOllar,
és perquè ja hem perdut la FApor,
hem après la lliSOLçó i volem guaDOnyar.

DO FA SOL DO x2

No hi ha pilotes de FAgoSOLmapels qui ens fan fora de DOcaLAmsa.
La tisora no perFAdona i la SOLbanca sempre DOguanya.

El senat està senil, FAno SOLhi ha estament més paDOLAmtic,
té més puces que els de FASGAE, cobrant SOLa un acte beDOnèfic.

He conegut a un reFAgiSOLdor i he posat l'altra DOgalLAmta.
No sap escriure el FAseu nom, però SOLtampoc li fa DOfalta.

Ara no s'accepten FAqueiSOLxes i tot és tan reDOlaLAmtiu
que l’Otegi està enFAtre reixes i SOLel Millet encaDOra riu.

Si hem superat tot aiFASOLsense deixar de baDOllar,
és perquè ja hem perdut la FApor,
hem après la lliSOLçó i volem guaDOnyar.
Si hem superat tot aiFASOLsense deixar de baDOllar,
és perquè ja hem perdut la FApor,
hem après la lliSOLçó i volem guaDOnyar.

És perSOLquè volem guaDOnyar.
És perSOLquè volem guaDOnyar.

DO FA SOL DO x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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