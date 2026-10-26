El peatge que t'in
FAsul SOLta, el retard de Roda DOli LAmes,
amb l’import d’aquella
FAmulta menja SOLríem 20 fa DOmílies.
La pujadeta de
FAl’IVA SOLper ofegar la cul DOtu LAmra,
per si a algú se li o
FAblida que això SOLés una DOdictadura.
Si hem superat tot ai
FAxò SOLsense deixar de ba DOllar,
és perquè ja hem perdut la
FApor,
hem après la lli
SOLçó i volem gua DOnyar. DO FA SOL DO x2
No hi ha pilotes de
FAgo SOLmapels qui ens fan fora de DOca LAmsa.
La tisora no per
FAdona i la SOLbanca sempre DOguanya.
El senat està senil,
FAno SOLhi ha estament més pa DOtè LAmtic,
té més puces que els de
FASGAE, cobrant SOLa un acte be DOnèfic.
He conegut a un re
FAgi SOLdor i he posat l'altra DOgal LAmta.
No sap escriure el
FAseu nom, però SOLtampoc li fa DOfalta.
Ara no s'accepten
FAquei SOLxes i tot és tan re DOla LAmtiu
que l’Otegi està en
FAtre reixes i SOLel Millet enca DOra riu.
Si hem superat tot ai
FAxò SOLsense deixar de ba DOllar,
és perquè ja hem perdut la
FApor,
hem après la lli
SOLçó i volem gua DOnyar.
Si hem superat tot ai
FAxò SOLsense deixar de ba DOllar,
és perquè ja hem perdut la
FApor,
hem après la lli
SOLçó i volem gua DOnyar.
És per
SOLquè volem gua DOnyar.
És per
SOLquè volem gua DOnyar. DO FA SOL DO x2
amb l’import d’aquella
La pujadeta de
per si a algú se li o
Si hem superat tot ai
és perquè ja hem perdut la
hem après la lli
No hi ha pilotes de
La tisora no per
El senat està senil,
té més puces que els de
He conegut a un re
No sap escriure el
Ara no s'accepten
que l’Otegi està en
Si hem superat tot ai
és perquè ja hem perdut la
hem après la lli
Si hem superat tot ai
és perquè ja hem perdut la
hem après la lli
És per
És per