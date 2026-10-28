Intro:
RE LAm SOL RE LAm SOL LAmVoler esbrinar per a no re SOLsoldre, LAmpoder saber per fi el teu SOLnom, MImtenir la teva veu ca REllada, LAmsentir la teva olor quan SOLdorm. LAmVoler oferir-te una prome SOLsa, LAmpoder embogir amb la teva SOLpell, MImtenir de prop els teus mi REratges, LAmsentir al meu cor el teu ba SOLtec. REVoler, poder tenir un LAmtros de tu, LAm7 DOvo DO9ler, poder sentir-te un mo SOLment. REVoler, poder sentir i te LAmnir-te a prop, LAm7 DOvo DO9ler, poder sentir-me en el SOLcel. LAmVoler que tot es dignifi SOLqui, LAmpoder saber què hi ha dins SOLteu, MImtenir passió i desbor REdar-se, LAmsentir com tot ja es va per SOLdent.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.
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