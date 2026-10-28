Voler, poder (Acords)

Voler esbrinar per a no resoldre

Acords Acords
Sau
sau amb la lluna a l esquena
sau amb la lluna a l esquena
Intro: RE LAm SOL RE LAm SOL

LAmVoler esbrinar per a no reSOLsoldre,
LAmpoder saber per fi el teu SOLnom,
MImtenir la teva veu caREllada,
LAmsentir la teva olor quan SOLdorm.

LAmVoler oferir-te una promeSOLsa,
LAmpoder embogir amb la teva SOLpell,
MImtenir de prop els teus miREratges,
LAmsentir al meu cor el teu baSOLtec.

REVoler, poder tenir un LAmtros de tu, LAm7
DOvoDO9ler, poder sentir-te un moSOLment.
REVoler, poder sentir i teLAmnir-te a prop, LAm7
DOvoDO9ler, poder sentir-me en el SOLcel.

LAmVoler que tot es dignifiSOLqui,
LAmpoder saber què hi ha dins SOLteu,
MImtenir passió i desborREdar-se,
LAmsentir com tot ja es va perSOLdent.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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