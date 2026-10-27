Volves de neu (Acords)

Vine, fora fa fred, prepare un te

Acords Acords
Smoking Souls
smoking souls translucid
smoking souls translucid
SIm LA SOL FA#m
SIm LA SOL FA#m

SImVine, fora fa LAfred, prepare un te, SOL
descansa FA#ml’ànima ferida
SImi a cada LAllàgrima una SOLcorba en el FA#mcamí.

SImParles, la LAclaredat al teu mirar, SOL
el nostre FA#mmón damunt la taula,
SImhi ha molt d’aLAmor i poques SOLganes d’arrisFA#mcar.

I SOLsé que algun moment seLArà:
tornar al teu carRErer
per saber que t’he troSOLbat a falREtar com la LAneu.

Des d’aSImquella finestra miLArava
cada SOLdia esperant que torREnaRE/DO#res.
SImPartir fa menys LAmal per a qui se’n SOLva,
seguiRErà, seguiRE/DO#rà, seguiSImrà.
I a l’alLAba marSOLxar de nou i aiRExí, i aiRE/DO#xí seSImrà.
Voler esborLArar meridians per torSOLnar
i seREguir el teu RE/DO#rastre de SOLllum.

SImPassen les LAhores com passen els anys. SOL
Hi ha FA#mmolt de fum i poca flama,
SImhi ha molt de LAjoc i poques SOLganes de juFA#mgar.

SImCasa, feina i LAcomptes corrents SOL
i una FA#mllista que no acaba.
SImSempre LAmés i amb SOLqui, m’és iFA#mgual.

I SOLsé que algun moment seLArà:
tornar al teu carRErer
per saber que t’he troSOLbat a falREtar com la LAneu.

SImVespre DO#mvestit, MInua la REnit.
SImDesobeDO#mdients, MIllavis carREmí.

Des d’aSImquella finestra miLArava
cada SOLdia esperant que torREnaRE/DO#res.
SImPartir fa menys LAmal per a qui se’n SOLva,
seguiRErà, seguiRE/DO#rà, seguiSImrà.
I a l’alLAba marSOLxar de nou i aiRExí, i aiRE/DO#xí seSImrà.
Voler esborLArar meridians per torSOLnar
i seREguir el teu RE/DO#rastre de REllum.

DO SOL FA
RE DO SOL FA SOL

Des d’aSImquella finestra miLArava
cada SOLdia esperant que torREnaRE/DO#res.
SImPartir fa menys LAmal per a qui se’n SOLva,
seguiRErà, seguiRE/DO#rà, seguiSImrà.
I a l’alLAba marSOLxar de nou i aiRExí, i aiRE/DO#xí seSImrà.
Voler esborLArar meridians per torSOLnar
i seREguir el teu RE/DO#rastre de REllum.

DO SOL FA
RE DO SOL FA
RE DO SOL FA
RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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