SImVine, fora fa LAfred, prepare un te, SOL descansa FA#ml’ànima ferida SImi a cada LAllàgrima una SOLcorba en el FA#mcamí.
SImParles, la LAclaredat al teu mirar, SOL el nostre FA#mmón damunt la taula, SImhi ha molt d’aLAmor i poques SOLganes d’arrisFA#mcar.
I SOLsé que algun moment seLArà: tornar al teu carRErer per saber que t’he troSOLbat a falREtar com la LAneu.
Des d’aSImquella finestra miLArava cada SOLdia esperant que torREnaRE/DO#res. SImPartir fa menys LAmal per a qui se’n SOLva, seguiRErà, seguiRE/DO#rà, seguiSImrà. I a l’alLAba marSOLxar de nou i aiRExí, i aiRE/DO#xí seSImrà. Voler esborLArar meridians per torSOLnar i seREguir el teu RE/DO#rastre de SOLllum.
SImPassen les LAhores com passen els anys. SOL Hi ha FA#mmolt de fum i poca flama, SImhi ha molt de LAjoc i poques SOLganes de juFA#mgar.
SImCasa, feina i LAcomptes corrents SOL i una FA#mllista que no acaba. SImSempre LAmés i amb SOLqui, m’és iFA#mgual.
I SOLsé que algun moment seLArà: tornar al teu carRErer per saber que t’he troSOLbat a falREtar com la LAneu.
SImVespre DO#mvestit, MInua la REnit. SImDesobeDO#mdients, MIllavis carREmí.
Des d’aSImquella finestra miLArava cada SOLdia esperant que torREnaRE/DO#res. SImPartir fa menys LAmal per a qui se’n SOLva, seguiRErà, seguiRE/DO#rà, seguiSImrà. I a l’alLAba marSOLxar de nou i aiRExí, i aiRE/DO#xí seSImrà. Voler esborLArar meridians per torSOLnar i seREguir el teu RE/DO#rastre de REllum.
DOSOLFA REDOSOLFASOL
Des d’aSImquella finestra miLArava cada SOLdia esperant que torREnaRE/DO#res. SImPartir fa menys LAmal per a qui se’n SOLva, seguiRErà, seguiRE/DO#rà, seguiSImrà. I a l’alLAba marSOLxar de nou i aiRExí, i aiRE/DO#xí seSImrà. Voler esborLArar meridians per torSOLnar i seREguir el teu RE/DO#rastre de REllum.