FAm SIdim DO LAm
SOL
Al DOcim d'un promonLAmtori que doDOmina
les LAmones de la DOmar, LAm
quan DOl'astre rei cap LAma ponent deDOclina
me'n LAmpujo a mediDOtar. LAm
Amb DOla claror d'aLAmqueixa llàntia enDOcesa
conLAmtemplo mon no-DOres; LAm
conDOtemplo el mar i el LAmcel, i llur granDOdesa
m'aiLAmxafa com un DOpes. LAm
Eixes FAmones, miSIdimralls de les DOestreLAmlles,
me FAmporten tants reSOLcords,
que em FAmplau reveure SIdimtot sovint DOen eLAmlles
mos FAmsomnis que són SOLmorts.
AixeDOquí tants casLAmtells en eixes DOribes
que LAmm'ha aterrat lo DOvent, LAm
amb ses DOtorres i LAmcúpules alDOtives
de LAmvori, d'or i arDOgent. LAm
PoFAmemes. Ai! Que SIdimforen una DOestoLAmna
joFAmguina d'infanSOLtons,
FAmpetxines que un insSIdimtant surten DOde l'oLAmna
per FAmretornar al SOLfons.
VaiDOxells que amb LAmveles i aparell s'enDOsorren
en LAmun matí de DOmaig, LAm
iDOlletes d'or que LAmnaixen i s'esDOborren
del LAmsol al primer DOraig. LAm
IDOdees que m'esLAmcurcen l'exisDOtència
duLAment-se'n ma escalDOfor, LAm
com DOrufagada LAmque se'n du amb l'esDOsència
l'emLAmmusteïda DOflor. LAm
A la FAmvida o al SIdimcor quelcom DOli preLAmnen
les FAmones que se'n SOLvan;
si FAmno tinc res, les SIdimones que aDOra veLAmnen,
diFAmgau-me, què volSOLdran?
Amb DOles del mar o amb LAmles del temps un DOdia
tinc LAmde rodar al DOfons; LAm
per DOquè, per què, engaLAmnyosa poeDOsia,
m'enLAmsenyes de fer DOmons? LAm
Per FAmquè escriure més SIdimversos en DOl'areLAmna?
PlatFAmja del mar dels SOLtemps,
quan FAmserà que en ta SIdimpàgina DOsereLAmna
los FAmescriuré amb esSOLtels?
A la DOvida o al LAmcor quelcom li DOprenen
les LAmones que se'n DOvan; LAm
si DOno tinc res, les LAmones que ara DOvenen,
diLAmgau-me, què volDOdran? LAm
DiDOgau-me què volLAmdran. DO
DiLAmgau-me què volDOdran, LAm
diDOgau-me què volLAmdran.
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