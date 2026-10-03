Vos estim a tots igual (Acords)

Perquè sou tan irreals

Acords Acords
Antònia Font
Intro: DO SIm x4

Tenc un DOzoo dins ca SImmeva,
ses lleoDOnes se "jalen" sa SImpenya,
ses goDOril·les mengen SImherba,
realDOment són bones SImties.

I ses DOàguiles mariSImnes
són més DOputes que ses galliSImnes,
sa gaDOllina diu que SImno,
que és més DOputa es gorRErió.

SOLPerquè sou uns aniREmals,
perquè MImsou es meus gerREmans,
perquè DOsou tan irreSImals,
vos esLAmtim a tots iREgual.

I es caDOnaris sedentaSImris
tornen "loDOcos" dins sa gàbiSIma,
i ses guàtDOleres, què boSImnes,
sempre n'he DOde dur de noSImves.

I es DOmussol sap meSImtafísica
i sa DOfísica SImno falla.
Què DOdifícil SImseparar
ses DOcoales des "coREals"!

Des meus SOLvidres enteRElats,
des meu MImcel insufiREcient,
de carDOrers abandoSImnats,
d'arbres LAmtan indifeRErents.

SOLPerquè REsou uns aniMImmals,
perquè REsou es meus gerDOmans,
perquè SImsou tan irLAmreals,
vos esREtim a tots iSOLgual.

Ses DO"mones" en ets SImarbres
menDOgen plàtans de CanàSImries,
ses DOcotorres discuSImteixen,
es DOmussol fa tres caSImpades.

I de serps DOno en vull ni SImveure,
que m'espanDOten ses cliSImentes,
unes niDOnes que se SImpensen
que la DOVerge nom EsREteve.

Perquè SOLsou irracioREnals,
perquè MImsou elemenREtals,
perquè DOsou de mar i SImcel
i terLAmrestres com es REfang.

SOLPerquè REsou uns aniMImmals,
perquè REsou es meus gerDOmans,
perquè SImsou tan irLAmreals,
vos esREtim a tots iSOLgual.

Des meus REvidres enteMImlats,
des meu REcel insufiDOcient,
de carSImrers abanLAmdonats,
d'arbres REtan indifeSOLrents.

Perquè REsou uns aniMImmals,
perquè REsou es meus gerDOmans,
perquè SImsou tan irLAmreals,
vos esREtim a tots iSOLgual.

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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