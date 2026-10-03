Intro:
DO SIm x4
Tenc un
DOzoo dins ca SImmeva,
ses lleo
DOnes se "jalen" sa SImpenya,
ses go
DOril·les mengen SImherba,
real
DOment són bones SImties.
I ses
DOàguiles mari SImnes
són més
DOputes que ses galli SImnes,
sa ga
DOllina diu que SImno,
que és més
DOputa es gor RErió. SOLPerquè sou uns ani REmals,
perquè
MImsou es meus ger REmans,
perquè
DOsou tan irre SImals,
vos es
LAmtim a tots i REgual.
I es ca
DOnaris sedenta SImris
tornen "lo
DOcos" dins sa gàbi SIma,
i ses guàt
DOleres, què bo SImnes,
sempre n'he
DOde dur de no SImves.
I es
DOmussol sap me SImtafísica
i sa
DOfísica SImno falla.
Què
DOdifícil SImseparar
ses
DOcoales des "co REals"!
Des meus
SOLvidres ente RElats,
des meu
MImcel insufi REcient,
de car
DOrers abando SImnats,
d'arbres
LAmtan indife RErents. SOLPerquè REsou uns ani MImmals,
perquè
REsou es meus ger DOmans,
perquè
SImsou tan ir LAmreals,
vos es
REtim a tots i SOLgual.
Ses
DO"mones" en ets SImarbres
men
DOgen plàtans de Canà SImries,
ses
DOcotorres discu SImteixen,
es
DOmussol fa tres ca SImpades.
I de serps
DOno en vull ni SImveure,
que m'espan
DOten ses cli SImentes,
unes ni
DOnes que se SImpensen
que la
DOVerge nom Es REteve.
Perquè
SOLsou irracio REnals,
perquè
MImsou elemen REtals,
perquè
DOsou de mar i SImcel
i ter
LAmrestres com es REfang. SOLPerquè REsou uns ani MImmals,
perquè
REsou es meus ger DOmans,
perquè
SImsou tan ir LAmreals,
vos es
REtim a tots i SOLgual.
Des meus
REvidres ente MImlats,
des meu
REcel insufi DOcient,
de car
SImrers aban LAmdonats,
d'arbres
REtan indife SOLrents.
Perquè
REsou uns ani MImmals,
perquè
REsou es meus ger DOmans,
perquè
SImsou tan ir LAmreals,
vos es
REtim a tots i SOLgual.
Tenc un
ses lleo
ses go
real
I ses
són més
sa ga
que és més
perquè
perquè
vos es
I es ca
tornen "lo
i ses guàt
sempre n'he
I es
i sa
Què
ses
Des meus
des meu
de car
d'arbres
perquè
perquè
vos es
Ses
men
ses
es
I de serps
que m'espan
unes ni
que la
Perquè
perquè
perquè
i ter
perquè
perquè
vos es
Des meus
des meu
de car
d'arbres
Perquè
perquè
perquè
vos es