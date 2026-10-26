Vuit (Acords)

Ei! Que no s’hi val a deixar

Acords Acords
Blaumut
blaumut el primer arbre del bosc
blaumut el primer arbre del bosc
LAEi! Que no s’hi val a deixar
FA#mescapar paraules MIsus4→amb la MImà.
LAEi! Estic tocat i eliFA#mminat
i comptaMIré fins a gastar.

RETants i tants neMIguits,
que no tinc FA#mdits ni prou meMImòria,
fins a REvuit, que és el maMIteix que l’infiLAnit.

LAVa! Deixem-ho estar i
dona'm la FA#mmà, que no tinc MIsus4→pressa. MI
LAEi! Si et ve de gust, baixem FA#mal parc,
que hi ha reMIvetlla de Sant Drap.

I als REulls, milers de MIpunts,
que fan la FA#mllum de les bomMIbetes.
N’hi ha REvuit, que és el maMIteix que l’infiLAnit.

FA#mTotes les cançons, les LAserpentines i aMIvions
REbufen cap a les fiMInestres i cortiLA→MInes.
FA#mI, de bat a bat, es LAdespentina el MImeu cap,
REi tot pren algun sentit MIabans de comptar LA→MIvuit.

RE MI

LAEi! Baixa del niu, sospira i FA#mriu.
No tinc reMIcords de cada quart.
LANo hi ha terra endins ni mar enFA#mllà,
només carMIrers que hem anat passant.

I el REso potser lluMInyà,
potser apaFA#mgat, de les baMIlenes,
a la REnit, quan aquest MIpis sembla fiLAnit.

FA#mTotes les cançons, les LAserpentines i aMIvions
REbufen cap a les fiMInestres i cortiLA→MInes.
FA#mI, de bat a bat, es LAdespentina el MImeu cap,
REi tot pren algun sentit MIabans de comptar LA→MIvuit.

RE MI LA MI
RE MI LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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