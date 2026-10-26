LAEi! Que no s’hi val a deixar FA#mescapar paraules MIsus4→amb la MImà. LAEi! Estic tocat i eliFA#mminat i comptaMIré fins a gastar.
RETants i tants neMIguits, que no tinc FA#mdits ni prou meMImòria, fins a REvuit, que és el maMIteix que l’infiLAnit.
LAVa! Deixem-ho estar i dona'm la FA#mmà, que no tinc MIsus4→pressa. MI LAEi! Si et ve de gust, baixem FA#mal parc, que hi ha reMIvetlla de Sant Drap.
I als REulls, milers de MIpunts, que fan la FA#mllum de les bomMIbetes. N’hi ha REvuit, que és el maMIteix que l’infiLAnit.
FA#mTotes les cançons, les LAserpentines i aMIvions REbufen cap a les fiMInestres i cortiLA→MInes. FA#mI, de bat a bat, es LAdespentina el MImeu cap, REi tot pren algun sentit MIabans de comptar LA→MIvuit.
REMI
LAEi! Baixa del niu, sospira i FA#mriu. No tinc reMIcords de cada quart. LANo hi ha terra endins ni mar enFA#mllà, només carMIrers que hem anat passant.
I el REso potser lluMInyà, potser apaFA#mgat, de les baMIlenes, a la REnit, quan aquest MIpis sembla fiLAnit.
FA#mTotes les cançons, les LAserpentines i aMIvions REbufen cap a les fiMInestres i cortiLA→MInes. FA#mI, de bat a bat, es LAdespentina el MImeu cap, REi tot pren algun sentit MIabans de comptar LA→MIvuit.